成都2021年12月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月29日，绽小妍联合Gapper国际义工组织、云南镇雄义工联合会，在云南省镇雄县花山乡举行“暖冬计划”捐赠活动，为当地4所学校的学生们送去了1177支绽小妍的婴儿舒缓润肤霜。绽小妍希望能够借此给予山区儿童更多的爱，让孩子们感受到冬日里的温暖。

爱心捐赠，助力山区孩子重筑屏障

云南镇雄位于云南省东北部，这里风景优美，有“赤水之源、红色古邦、鸡鸣三省”的美称，但同时，这里还是全省脱贫攻坚重点扶持大县，全国最后一批脱贫县城之一。此次接受募捐的花山乡4所学校平均海拔在2000米以上，大部分学生的家庭主要收入靠父母外出务工，留守儿童占比达到66.3%。每到冬天，长期的雨雪天气，寸步难行的崎岖山路，让大多数孩子们的手和脚都生出了冻疮，“暖冬计划”由此而生。

此次绽小妍不仅为花山乡4所学校的每一位学生都送上了婴儿舒缓润肤霜，还邀请到重庆医科大学附属第一医院副教授陈瑾为孩子们录制科普视频，并详细讲解涂抹润肤霜的正确步骤。绽小妍希望能够通过这样一次的爱心的传递，为山区的孩子们在冬天风雨行进的上学路上，筑起保护屏障，带去一份温暖和关爱。

践行社会责任，“医研共创”守护童真

绽小妍不仅长年坚持公益行动，还主动承担企业的社会责任，通过品牌的影响力来为需要帮助的儿童提供支持。如针对婴幼儿的常见疾病开发了特应性皮炎AD护理产品，帮助出现瘙痒、干燥、抓痕、炎性皮损等症状的孩子们缓解不适，修复受损的皮肤屏障。再如绽小妍发现宝宝肌肤在成长过程中不断发育，衍生出不同阶段的护理需求，因此绽小妍由此切入，从分龄、分肤等各方面来为孩子们提供解决方案，设计研发一系列应急管理和局部护理产品。

作为一致力于打造婴童功效性护肤品的品牌，绽小妍继承了母公司绽妍生物以皮肤医学理论为指导的医学基因，同时还采取“医研共创”模式，并通过临床验证，在确保功效性与安全性后，才投放到市场。不仅与首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科主任马琳、重庆医科大学儿童医院皮肤科主任王华等国内顶级的儿童皮肤病学专家倾力合作，让专家们全程参与配方研发，并根据婴幼儿临床现状及需求，提供专业性的指导意见。并在北京、重庆、深圳等全国多中心权威儿童医院同步展开临床观察，确保产品的功效性和安全性。

微光汇聚，终成星河，未来，诞生于医学和爱的绽小妍将持续关注和支持公益，并基于婴幼儿肌肤科学修护的初心和使命，推出更加安全有效的产品，守护孩子们的天真与笑颜。

走进云南镇雄 共筑暖冬屏障，绽小妍用行动践行公益力量 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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