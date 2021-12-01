新乡工程室内环境检测内容_新乡建筑工程室内环境检测_河南众惠工程咨询有限公司

|品牌：||众惠工程| |单价：||面议| |所在地：||河南| 21:11| |浏览次数：||0| 公共场所的室内环境卫生标准公共场所卫生标准涉及到《公共场所卫生管理规范》（GB37487-2019）、《公共场所卫生指标及限值要求》（GB37488-2019）、《公共场所设计卫生规范》（GB37489-2019）[2]等诸多场所的卫生标准，涉及室内环境的各个方面!室内装饰装修材料中有害物质标准2001年12月10日国家质检总局颁布了GB18580～18588-2001及GB6566-2001等10项。 民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测.民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间!面对室内环境检测的机构、单位越来越多，水平也良莠不齐的现状，消费者只需掌握一些基本原则，还是能够在众多检测队伍中筛选出“正规军”的!在选择室内环境检测单位时，可以通过查看检测单位的资质、现场工作人员上岗证、实验室和检测仪器及所出具的检测报告，来判断检测单…