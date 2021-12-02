中泰证券股份有限公司 关于公司股东权益变动暨控股股东 变更进展情况的公告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2021-075号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）拟将其持有的公司1,815,254,297股股份（占公司总股本的26.05%）、370,740,740股股份（占公司总股本的5.32%）通过非公开协议转让方式分别转让至枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）。（以下简称“本次协议转让”，其中，莱钢集团与枣矿集团的公司股份转让简称“本次协议转让1”，莱钢集团与高速投资的公司股份转让简称“本次协议转让2”）。 2、山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）拟将其持有的公司458,091,900股股份（占公司总股本的6.57%）无偿划转至枣矿集团（以下简称“本次无偿划转”）。 3、本次协议转让和本次无偿划转完成后，枣矿集团合计将持有公司2,273,346,197股股份（占公司总股本的32.62%），与其一致行…