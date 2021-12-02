首个“公益+旅游”开发模式珠海三角岛全网征名 优胜奖可获终身岛主权益_中华网广东

12月1日，珠海国际音乐休闲岛案名征集活动线上发布会在三角岛举行，这不仅标志着三角岛全网征名活动正式拉开序幕，也标志着三角岛发展迈入新的阶段。获奖者可获得50000元奖金及终身岛主权益。 三角岛地处于粤港澳大湾区几何中心，过去是一座“荒凉岛”。2011年4月12日，国家海洋局向社会公布我国第一批开发利用无居民海岛名录，三角岛名列其中。2017年2月，珠海九洲控股集团有限公司全资下属公司珠海九控蓝色海洋 旅游 发展有限公司获得三角岛旅游开发使用权。 三角岛是国内首个采取“公益+旅游”开发模式的项目。 它是国内首个采取“公益+旅游”开发模式的项目，也是全国首批以市场化方式转让无居民海岛使用权的示范项目。经过数年修复建设，三角岛生态修复工程初见成效。根据三角岛的建设规划，全岛划分为海岛码头区、主题活动区、文旅配套区、静谧休闲区、海岛后勤区。音乐场所、度假休闲场所、海洋海岛科普基地等多种类型共35项业态的打造，将“公益+旅游”以及音乐主题的内核展现得淋漓尽致。 三角岛正由“荒凉岛”向国际音乐休闲岛蝶变，具有广阔的发展前景。主办方表示，此次活动不仅是全网为三角岛征集名字，也希望通过征名的形式携手…