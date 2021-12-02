行情解读：工资涨了！全国各省份平均薪酬出炉，距离买房又近了一步？_腾讯新闻

日前，国家统计局发布了一份关于工资统计的榜单，主要针对31省份及2020年各个行业的平均薪酬进行了分析。 提到工资是幸福的，毕竟这是每个奋斗的人辛苦的报酬，不过，有的人认为工资的花费比较单一，主要用于存钱买房。那么，基于该报告，让人不禁思考，每个城市的工资花费情况如何？年轻人距离买房还有多远？ 31省平均工资出炉，哪座城市的薪酬性价比更高？ 首先，我们来看看省份的工资情况。从非私营单位来看，北京、上海、西藏2020年平均工资位于前三，分别是178178元、171884元、121005元。与之对应的，三个地区的同比涨幅为1.07%、1.15%、1.02%。 从私营单位来看，依然是北京、上海位居前二，平均工资分别为90603元、80134元，位列第三的广东为67302元。 实际上，就拿一线城市来看，高工资对应的其实是较高的生活支出，特别对于年轻职场人来说，除了生活，还要有精致的生活。那么，哪座城市的薪酬性价比更高？ 从中智咨询数据中心发布的《2021年中国(新)一线城市薪酬性价比排行榜》来看，成都、重庆、苏州的薪酬性价比较高，分别为1.23、1.20、1.17。这个也就意味着，三座城市刨去…