“WARC大中华区策略大奖”官宣优衣库吴品慧、联合利华方军担任2021年评审团主席、副主席

上海2021年12月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月2日， WARC大中华区策略大奖宣布，本届大奖将由迅销集团全球资深总裁、优衣库全球首席数字销售市场官、优衣库大中华区首席市场官吴品慧（Jalin Wu）和联合利华中国数据与数字化发展副总裁方军（Jun Fang）分别担任主席和副主席。两位将会带领评审团通过多轮评审，甄选出大中华地区最具策略性思维的杰出营销案例。

WARC一直致力于发现成功的营销案例，及其背后最独具慧眼的洞察视角、最别具一格的韬略思维。自WARC策略大奖在伦敦创办以来已在国际上走过了10年的光阴，今年是策略大奖在大中华区地区的第2年。



2021 WARC策略大奖评委主席吴品慧（左）、副主席方军（右）

“策略大奖是一个帮助营销从业者理解策略性议题的一个机会”，评审团主席吴品慧评论道：“大奖关注的不只是一个一次性的营销或创意，而是如何从长远角度去解决商业与品牌或客户之间的课题。策略本质上的挑战在于厘清企业和品牌发展的短、中、长期的课题都是什么”。

作为目前大中华地区市场上唯一专注于“策略思维”的奖项，WARC策略大奖旨在通过奖项平台甄选认可由杰出策略驱动实效营销的案例，用经验启示转化成知识输入，赋能营销人员的决策与持续成长。2021年策略大奖依旧保持免费参赛的传统，并提供10,000美金奖金奖励获得最高得分的作品团队。



首届大奖颁奖典礼现场

与首届大中华区策略大奖的设置四个类别的形式不同，第2届大奖将会沿用全球统一的形式，设置若干个金、银、铜等级奖和1个全场大奖，若满足条件，还将有12个特别奖待摘。这意味着本届参赛案例将跳脱出类别内的竞争以及随之而来的奖项固定数量限制，优秀的参赛作品将会有更多机会、从更多方面获得认可。

“2020年首届策略大奖的全场的大奖是空缺的，这是提醒、是标准、也是激励。希望在2021届大奖能够看到符合这个顶级标准的作品”，大奖评委、竞立媒体首席产品官刘清琳（Lin Liu）表示：“期待WARC能带领策略师团结对外，寻找新的方法论、新的洞察、新的创意表达，突破内卷，用智慧、热情和想象力推动营销的不断进化”。

大奖评审团由品牌方、代理公司、平台等多方的资深策略人士和营销专家组成，评审团将会在两位主席的领导下、于2022年初举办的几轮评审中选出第二届获奖的作品。副主席方军也为此戏作了一首词【临江仙】以寄语：“滚滚营销东逝水，浪花淘尽英雄。直播带货转头空。品牌依旧在，创意老当红。白发纵横江海上，惯看云起云穷。盼携同道喜相逢。策略多少事，增长笑谈中”。

2021年WARC大中华区策略大奖参赛征集火热进行中，面对广大品牌、代理公司和平台等任何形式具有策略性思维的案例和作品开放。案例征集原定截止日期为北京时间2021年12月14日，所有在按时完成参赛的案例均可获得诸如案例反馈报告等专项福利。为满足广大参赛单位的需求，WARC现正式将提交截止日期延期至2022年1月7日。

评审将于2022年2月至3月进行，入围名单将于3月公布，获奖名单将于4月公布。WARC 将会从本届大奖大中华地区各个市场最具策略性的作品中提炼出洞察、经验与启示，以及评委的观察与点评，在6月发布的年度《WARC大中华区策略大奖启示报告-杰出“拳手”策略力解读与案例精华集锦》中呈现。

有意参赛请前往WARC中文官网 www.warc.cn/chineseawards 查看下载参赛资料，并在线注册参赛。若需要帮助或需要申请延期提交参赛，可发送邮件至 [email protected] 详询。

奖项亮点

参赛免费

10,000美金奖金奖励本年度全场最杰出作品

面向广大的客户和代理公司任何营销领域的作品开放

全新的奖项设置让优秀参赛案例有更多被认可的机会

全新线上参赛和评审系统的启用提供一站式参赛体验

专属案例反馈报告福利为所有按时提交的参赛作品提供指导建议

为何参加

公平竞技的舞台、不论公司品牌规模、预算高低、范围大小

与大中华区市场的最优秀策略思维作品切磋、角逐荣誉

获奖公司都将免费受邀参加颁奖及系列活动、参与专业交流

通过参赛获得知识反馈、专家建议，为提升行业整体策略实效标准共同努力

参赛作品将通过多种语言面对WARC全球用户开放、伴随一代代营销人员成长

优秀案例将会被收录在WARC大中华区策略启示报告中，作为该年度最杰出的策略思考典范

参赛联系

WARC大中华区策略大奖网页： www.warc.cn/chineseawards

邮箱： [email protected]

在线参赛注册入口： http://entryportal.warc.cn/login

下载参赛指南： https://www.warc.cn/images/WARCSiteContent/content/warc-prize-china/EntryKit-ChinaPrize-2021.pdf

下载参赛表样本： https://www.warc.cn/images/WARCSiteContent/content/warc-prize-china/Entry-Form-2021-WARC大中华区策略大奖参赛表样本.docx

“WARC大中华区策略大奖”官宣优衣库吴品慧、联合利华方军担任2021年评审团主席、副主席 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com