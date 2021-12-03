未成年人进入酒吧？盐城检察机关专项整治挽救"迷失的青春"_财报网_中国财经时报网

扬子晚报网12月2日讯（记者 刘浏）2021年11月26日晚上9点，在盐城市某酒吧内，闪烁的灯光、迷离的音乐、躁动的人群……盐城经开区检察院未检干警联合公安机关正在查验在场人员的身份信息，核查酒吧是否违法接待未成年人。 此前，盐城经开区检察院在梳理近年来办理的未成年人相关案件时，发现未成年人涉酒吧案件就有28人，占同期未成年人涉罪案件人数的15%。同时，该院通过公益诉讼调查发现，部分酒吧不仅接纳未成年人进入娱乐场所，还向未成年人售酒，甚至有偿招用未成年人，直接导致未成年人酒后滋事等案件频频发生。 针对此现象，该院履行公益诉讼监督职责，向公安机关发出检察建议，从加强日常监管、法治宣传教育、行业监管等方面提出建议，净化未成年人成长环境。为形成治理合力，共同挽救灯红酒绿里“迷失的青春”，该院还牵头召开联席会议，通过座谈交流、征集意见等方式，与公安机关达成共识，以定期与不定期开展联合检查以及确立信息互通、线索移交等联动协作机制，建好“隔离带”，管好“危险区”。 让未成年人远离酒吧，家庭、学校、社会一个都不能少。该院邀请妇联、团委、社工、心理医生等，召开“未爱牵手”三方亲职教育联席会议，织密家庭…