北京2021年12月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月26日，在2021（第三届）中国化妆品趋势大会暨功效化妆品展上，青眼情报发布《科技赋能下功能性护肤品趋势洞察报告》（以下简称“报告”）。作为美妆行业情报专家，青眼情报基于全国各地的消费者购物行为、习惯和体验等进行样本量化调研，围绕功能性护肤品发展现状，多角度阐述功能性护肤品未来发展趋势。该报告专注于新市场、新渠道和新品类的洞察，为美妆行业提供了一份基于客观事实、更具前瞻性的深度报告。

在报告对功能性护肤赛道进行多维度的分析中，华熙生物旗下唯一专研敏感肌肤品牌米蓓尔（MedRepair）被视作皮肤学级护肤代表品牌。



专研敏感肌的MedRepair米蓓尔全系产品

肌肤修护诉求高，科技力和医学背书赋能产品

国内护肤品行业近年来稳健发展，市场规模增速不断提高，功能性护肤品赛道备受关注。根据Euromonitor数据显示，2020年中国功能性护肤品市场规模为810亿元，同比增长9.46%，预计到2023年市场规模将突破千亿元，占整体护肤品市场的22.9%。

其中，敏感肌护肤品的市场增长较为强劲。报告指出，敏感性皮肤在世界各国均有较高的发生率，中国敏感肌女性占比则达到36%。敏感肌人群增多，肌肤修护呈高诉求，皮肤敏感是消费者最想改善的第二大肌肤问题。



中国功能性护肤品市场规模变化趋势及全球敏感肌人群占比 引自报告

功能性护肤品市场的崛起，背后是消费者心智的变化，产品的内在硬实力是如今消费者关注的重点，根据报告总结，功效、技术、成分、医学背景成消费者购买功能性护肤品主要关注点，科技含量高和具备医学专业背书的功能性护肤品，更容易赢得消费者信赖。

皮肤学级护肤品是采用温和科学的配方，强调产品安全性和专业性，适用于肌肤敏感等问题的护理产品。能够真正帮助敏感肌消费者解决肌肤问题，同时具备科技力和医学背书的皮肤学级护肤品，将进一步推动护肤品市场的发展。

承袭华熙生物科技基因，专研敏感肌肤

作为生物科技公司和生物活性材料公司的领头羊，华熙生物聚焦于有助于人类健康的功能糖类和氨基酸类物质研究，持续引领生物科技产业的自主创新。2021年，华熙生物开启了全新时代，从原料、医疗终端、功能性护肤品“三驾马车”向原料、医疗终端、功能护肤品、功能性食品的“四轮驱动”转变。

华熙生物科技基因赋能，旗下四大功能性护肤品牌各有特色。其中，皮肤学级护肤品代表品牌米蓓尔专研敏感肌肤，以“分级修护量肤定制”的产品理念为基础，帮助敏感肌消费者实现科学分级和皮肤精细化管理；同时，米蓓尔倡导“先修护再功效，先健康再美丽”的护肤观念，认为所有对肌肤美丽的追求都应建立在肌肤健康的基础之上。



MedRepair米蓓尔轻龄紧致系列

自品牌创立以来，米蓓尔持续以皮肤学级护肤品的标准严格要求产品的安全性和专业性，同时与皮肤科医生长期保持密切合作、举办论坛、参与国内外行业大会、开办直播问诊活动、进行成分和护肤知识科普等，以专业的皮肤学理论，帮助消费者正确认识自我肌肤，建立科学护肤的观念。

在继承母公司强大的生物科技基因的基础上，米蓓尔在产品研发、皮肤科学、成分及配方技术等方面加大投入力度，以“科学+医学”的逻辑标准为不同肤质、不同敏感程度的消费者提供针对性的修护方案，未来将继续致力于将自身打造为皮肤学级护肤品和敏感肌修护领域的领先品牌。

敏感肌护肤需求高涨 皮肤学级护肤代表品牌米蓓尔持续深耕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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