彭博BNEF峰会：天合光能100%可融资性和产品力获国际权威机构认可

上海2021年12月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年11月30日，天合光能作为合作伙伴携手彭博新能源财经（BNEF）举办2021年度彭博新能源财经上海峰会。天合光能董事长高纪凡受邀出席主峰会高端对话，与国际能源、环保机构、光伏企业、金融机构共同探讨能源技术创新与光伏发展道路。

峰会上，彭博新能源财经、全球权威独立第三方光伏测试机构PVEL、国际独立测算机构DNV、国际跟踪支架品牌Nextracker，深入解析天合光能100%可融资性原因——光伏创新高功率组件产品力受到多家国际权威机构全面认可。

天合光能高纪凡提出光伏发电、储能、特高压、能源数字化是实现碳中和的四个关键，而光伏创新是实现碳中和目标的重要路径。秉承“用太阳能造福全人类”的使命，天合光能坚持25年创新。2020年至今，天合光能率先创新推出210超高功率组件，成为集高可靠、高发电量、高价值于一身的新一代光伏产品。截止2021年上半年，天合光能面向全球出货的光伏组件在生命周期内可以生产清洁能源1039.5亿度电，二氧化碳减排总量达10,364万吨，相当于种植57亿棵树。并且因为卓越的品牌价值和产品可靠性，天合连续6年获得BNEF100%可融资性评级。

作为全球新能源市场最具公信力的第三方研究机构之一，BNEF每年都会针对组件的可融资性，向全球银行、基金、工程总承包以及独立发电厂等机构调查，形成报告，成为众多金融机构在商业信贷方面的重要参考依据。2021年，天合光能再度获评“全球最具融资价值组件品牌”，是天合光能连续6年获得100%可融资评级。这意味着天合光能的组件更易帮助项目开发商获得银行融资，全球金融市场及太阳能行业对天合光能高功率组件产品的可靠性、系统价值等方面均充满信心。

PVEL等多家机构也认可天合100%可融资性背后高功率组件的产品力。PV Evolution Labs (PVEL) 是全球领先的光伏组件可靠性和性能测试实验室，每年都会发布光伏组件可靠性记分卡报告。峰会上，PVEL光伏组件业务负责人Tristan Erion Lorico透露210超高功率组件在PVEL 加严光伏组件产品资质项目(PQP)中展现出卓越的可靠性。PVEL的计分卡（score card）也成为年度彭博BNEF可融资性报告的重要参考项。天合光能全球市场与产品负责人张映斌详细介绍了210超高功率组件可靠性、发电量表现。天合光能联合第三方机构已进行多项加严测试，包括不均匀雪载、极限低温载荷、冰雹冲击、多倍动态机械载荷、风洞极限风速试验等，多维度验证、全方面验证600W+组件卓越的可靠性。

Nextracker称，等跟踪支架厂商完成了高功率组件跟踪支架一系列功能性匹配验证和测试，确保组件可靠性和系统稳定性，旗下多款跟踪支架产品已全面适配天合210至尊系列超高功率组件。此外，国际权威第三方机构DNV分享了天合光能高功率组件BOS、LCOE优势。连同此前欧洲最大的太阳能机构Fraunhofer ISE、拉美权威测算机构Enertis的测算结果，显示600W+系列组件在新一代超高功率组件中系统价值全面胜出。

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