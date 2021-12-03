上海2021年12月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，《机构投资者》（Institutional Investor）杂志公布了“2022年全美最佳管理团队”榜单。丹纳赫横扫生命科学/诊断工具/医疗器械行业类别中的各项子榜单，在多项排名中位居榜首。

“最佳管理团队”调查通过获取市场反馈，并汇总利益相关者对其股权资产的信任程度进行评选。超过 3,400 名资产经理和卖方分析师参与调查，提供坦诚意见，最终通过20项指标对提名公司和高管进行评估。排名结果体现了企业投资者关系项目的质量以及首席执行官、首席财务官和 ESG 的表现。

生命科学/诊断工具/医疗器械行业类别中的被提名企业数量较去年大幅增加。丹纳赫在这一行业类别的多项分榜中位居第一位。其中，丹纳赫全球总裁兼首席执行官毕睿宁(Rainer Blair)获评“最佳首席执行官”，丹纳赫全球首席财务官Matt McGrew荣获“最佳首席财务官”，丹纳赫投资者关系副总裁Matthew Gugino荣获“最佳投资者关系专业人士”，与此同时，丹纳赫还荣获“最佳投资者关系团队”“最佳投资者关系项目”“最佳投资者/分析师活动”“最佳ESG”“最佳策略沟通和COVID-19危机管理”等多项殊荣。

丹纳赫全球总裁兼首席执行官毕睿宁（Rainer Blair）接受了《机构投资者》的采访，在谈及过去一年丹纳赫如何保持持续向前时，他表示适应力已深深植入丹纳赫的组织和文化中。毕睿宁说道：“持续改善的精神总是推动着我们前进，使我们能够在经济繁荣时期把握时机，同时也在最艰难的环境中保持韧性。回顾过去的18个月，我为我们的同事们将这些挑战转化为有影响力的机遇，帮助我们的客户和全球社区而感到无比自豪。”

“与几年前相比，今天的丹纳赫是一家更好更强的公司。我们还在不断为自己设定更高的标准，并努力保持这一势头，持续建立一个更为强大的组织。如果没有最佳团队日复一日的努力，我们是无法实现我们的战略和目标的。”毕睿宁补充道，“我们必须继续这样的文化，确保丹纳赫是最优秀和最聪颖的人才的选择。这是一个不断进化的过程，我们会始终保持持续改善的心态。”

在谈及创新时，他表示：“无论是发挥我们现有的研发能力，还是通过收购获得新业务或突破性技术，创新都是我们解决复杂的科学与技术挑战的最佳方式之一。丹纳赫的核心价值观之一是“创新定义未来”，我们也是以这样的理念来支持应对全球新冠疫情的。我们的团队迅速采取行动，推出新的诊断检测技术，帮助客户在破纪录的时间周期内研发并生产新的疫苗和治疗方法，并迅速扩大生产能力以满足不断增长的需求。同时，我们也不断增加对创新的投资，与去年相比，我们的研发支出增加了30%以上，并将重点集中在新技术和新解决方案上，以帮助客户应对未来将面临的挑战。”

关于Institutional Investor

52 年来，Institutional Investor 凭借突破性的新闻报道和为全球观众提供重要资讯的文章，在全球众多一流媒体中脱颖而出。此外，Institutional Investor 提供备受推崇的专有基准研究和排名；机构投资者研究 (II Research) 提供独立的卖方和企业绩效研究及排名，旨在成为投资界定性市场情报的首选和独立验证来源。

关于丹纳赫：

丹纳赫是全球科学与技术的创新者，致力于帮助我们的客户在世界各地应对复杂的挑战，并改善生活品质。在健康、环境和工业应用等高要求且富有吸引力的领域，我们拥有众多杰出的品牌。丹纳赫集团在全球拥有20余家运营公司，以及约69000名员工。多元化的团队凝聚于共同的文化和运营系统 — 丹纳赫商业系统（Danaher Business System, DBS），以及我们共同的目标 — 成就生命无限潜能。

更多信息，请访问www.danaher.com.cn，或关注“丹纳赫”微信公众号。

丹纳赫揽获机构投资者“2022年全美最佳管理团队”榜单8项第一 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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