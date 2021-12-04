黑龙江文旅厅：暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务新冠肺炎黑龙江

原标题：黑龙江文旅厅：暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 12月3日，黑龙江省文化和旅游厅发布通知，为进一步做好全省文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情扩散蔓延，3日起，严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，暂停黑龙江省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 黑龙江省内无中高风险地区后，可自行恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。省内旅行社及在线旅游企业要从严从紧、从细从实做好游客招徕、组织、接待等环节的疫情防控工作，严格控制旅游团队规模，暂停经营旅游专列业务。 来源：黑龙江发布 相关新闻：12月3日黑龙江省新增本土确诊病例5例 2021年12月3日0-24时，黑龙江省新增本土确诊病例5例（哈尔滨市南岗区2例、香坊区3例），均为集中隔离观察期间发现。当日治愈出院本土确诊病例24例（黑河市爱辉区）。 截至2021年12月3日24时，全省现有本土确诊病例20例，现有本土无症状感染者1例。 自2021年12月3日24时起，哈尔滨市南岗区农垦小区，香坊区温哥华森林小区二期、公滨路396号院调整为中风险地区。 黑龙江省齐齐哈尔、哈尔滨市相…