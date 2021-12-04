如今这个俄罗斯沙滩 没有中国游客敢再去圣彼得堡旅游

思想的开拓，经济的发达，种种因素下，如今国人旅游的呼声渐高，各种国内游，自驾游和出境游的项目都十分的火热。中国如今已经成为了全球出境旅游最多的国家，是名副其实的最大客源国，据统计，每年约有1.4亿的中国游客出境旅游，散布在全球各国国家。而其中，位于我们北边的俄罗斯就是一个中国游客很青睐的国家。 关于俄罗斯其实也不太需要多介绍，这个国家的旅游资源来自于那种神秘的冰天雪国氛围和充满古典的俄式建筑。俄罗斯的文化艺术是有过辉煌的，无论是普希金还是托尔斯泰的文学，又或者是塔可夫斯基的诗意电影，又或者是圣彼得堡内的巡回画廊，都会让你感受到心灵的震撼。同时这里还有很多独特的建筑，莫斯科的红场，雄伟的克里姆林宫都是举世闻名的景点建筑。宁静而宽广的涅瓦河和古运河孕育了圣彼得堡的优雅浪漫，配合上雪国风景极佳的贝加尔湖和西伯利亚森林。这是一个让中国游客十分倾心的国家。只不过，素养问题却是俄罗斯人对中国游客过不去的坎。 关于素养问题，其实俄罗斯绝美的玻璃沙滩最能够显示这个问题，在俄罗斯乌苏里湾有一个十分出名的旅游景点，它就是Ussuri bay海滩，这是一个奇特的人工景点。前苏联时期这里作为当地人倾动玻璃废品…