拼搭一颗星星，带来一份改变

临近岁末，全球各地的人们开始庆祝即将到来的节日季，享受团聚和欢乐的节日气氛。然而对于许多遭遇困境的家庭而言，这段时间可能意味着更加严峻的挑战。为了帮助那些正处于困境并缺乏玩乐机会的儿童，乐高集团发起了“Build to Give 为爱拼搭”全球公益项目，号召大家用乐高®积木颗粒拼搭自己的作品，并用这份创意传递善意和玩乐的力量。

上海2021年12月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，在深秋的上海，一辆天空蓝的小车在黄灿灿的银杏叶的映衬下，满载着乐高®积木颗粒出现在上汽·上海文化广场上，鲜艳缤纷的色彩吸引了众多的上海市民参与到乐高集团年度“为爱拼搭”公益活动中。



“Build to Give为爱拼搭”活动现场

今年的“为爱拼搭”项目以“拼搭一颗星星，带来一份改变”为主题。参与者每拼搭完成一件与星星有关的创意作品，乐高集团就将捐赠一套乐高玩具套装给困境儿童。

乐高集团企业社会责任部副总裁莫凯琳（Kathrine Kirk Muff）表示：“虽然人们或许因为地域、年龄和文化背景而产生距离，我们仰望的仍是同一片星空。因此，我们将‘星星’作为今年的拼搭主题，希望能够用创意和玩乐连结全球更多的儿童和家庭。今年也将成为‘为爱拼搭’捐赠规模最大的一年，目标是在全球范围内捐赠150万套乐高玩具套装。”



2021“Build to Give 为爱拼搭“主题海报

在今天活动的现场，市民们把活动小车称为“星星车”。爸爸妈妈告诉他们的孩子，这不仅是一次简单的创意拼搭活动，更能帮助有困难的小伙伴。“星星车”也成为了一个充满着爱心的“心愿铺”，不少市民在完成星星拼搭之后，纷纷在心愿卡上写上了自己对困境儿童的祝福，表达鼓励和祝福的话语。

作为全球唯一一名女性乐高认证拼砌大师，同时也是目前正在热播的中国版《乐高大师》节目的评委，侯唯唯也在活动现场拼搭了她的“星星”。“乐高积木颗粒拥有无限的拼搭可能，让我们能够自由地发挥创意，所以每个人都能创作出独一无二的作品。同时，创造力也蕴含着温暖和力量，就像’为爱拼搭’活动，能让更多困境中的小朋友能够感受到温暖，开心地玩乐。”

今年是乐高集团连续第五年开展“为爱拼搭”公益项目。在过去的四年中，该项目通过与众多公益机构的合作，在中国已累计捐赠超过30万套乐高玩具套装，惠及乡村留守儿童、城市流动儿童、残疾病患儿童等困境儿童群体，并覆盖到中国所有的省份。目前，本年度中国大陆地区的“为爱拼搭”已全面开启，可通过全国所有的乐高品牌零售店及乐高中国微信小程序参与活动，并持续至12月底。

《2020乐高玩乐报告》显示，玩乐不仅仅能帮助培养儿童发展未来所需的各种重要能力，更可以帮助更多的家庭建立和增进情感连结[1]。2022年，乐高集团的目标是为全球800万名儿童提供玩乐中学习和发展的机会。

[1] 据《2020年乐高玩乐报告》，96%的父母认为，玩乐可以增强家庭连结。

乐高集团开展2021年度“为爱拼搭”公益活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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