广州新增本土确诊病例1例酒店广州市核酸检测_新浪科技_新浪网

原标题：广州新增本土确诊病例1例 新市街百信广场东广场，市民群众排队进行核酸检测。 广州日报全媒体记者庄小龙 摄 昨天下午，广州市人民政府新闻办公室举行广州市疫情防控新闻发布会。据通报，12月3日广州新增一例新冠肺炎本土确诊病例，目前该病例已闭环转运至广医附属市八医院隔离治疗，基因测序结果显示，该病例所感染的病毒与其工作的隔离场所一入境阳性病例高度同源，为德尔塔变异毒株。该病例密接、次密接均已落实管控，核酸检测结果均为阴性。白云区新冠肺炎疫情防控指挥部昨日23时19分发布信息，白云“防范区”大规模全员核酸检测结果全部为阴性。市卫健委、市疾控呼吁市民继续坚持个人防护“四件套”“五还要”，并积极配合政府落实各项防控措施。 文/广州日报全媒体记者伍仞、汤南 通讯员穗卫健宣、云宣 疫情管控区和重点场所 中风险地区：白云区均禾街文星酒店； 重点场所：白云区的清湖村大布路文星酒店、三元里大道瑞尔仕、人和镇华盛北路广州逸云大酒店、云苑新村景泰平安路万泉河桑拿、黄石东路白云汇广场简发屋、黄石东路高尔夫花园西区（肉联帮、钱大妈），位于越秀区的流花路南部战区总医院，位于荔湾区的芳村大道西新世界荔湾凯粤湾；…