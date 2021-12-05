《致命女人》Jade扮演者订婚：你是我生命中最强大的爱

12月3日，35岁的美国女演员亚历珊德拉・达达里奥（Alexandra Daddario），在 社交 平台上发文宣布和52岁的美国 电影 制片人安德鲁・福姆（Andrew Form）订婚。钧天 亚历珊德拉・达达里奥写道：“你绝对是最棒的男人，能以优雅而富有同情心地的态度，处理挫折、 生活 、困难和人际关系。同时也是一位慈爱的父亲。风趣、勤奋、诚实、内省、性感、善良都是你的品质。你甚至同意让我在你家里，放一张你从未见过的狗狗遗照。你还愿意让另外两个小笨蛋，在我们的家有尽情玩耍的空间”。“你带走了我生命中最糟糕的时刻并给予了最大的安慰，只要你在我的身边，我的心就会更充实，更完整。”“安德鲁――你是我生命中最伟大、最强大的爱。我真的很幸运能够遇见你。”钧天 早在本周三的时候，就有人发现在跑步的亚历珊德拉左手无名指上戴着一枚钻戒，当时媒体们就纷纷猜测她已经订婚。没想到才过一天她就亲自公布了这个喜讯。钧天 据悉今年5月，亚历珊德拉在社交平台上晒出了和安德鲁・福姆的接吻照，正式公开了两人的恋情。如果两人结婚，这将是亚历珊德拉的初婚，而安德鲁・福姆之前还有过一段 婚姻 生活。钧天 2007年5月，安…