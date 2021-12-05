“财界奥斯卡”CGMA全球管理会计2021年度中国大奖榜单揭晓

CFO高峰论坛聚焦驾驭变革、共创可持续未来

上海2021年12月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由国际注册专业会计师公会（AICPA® & CIMA® ）主办的CGMA全球管理会计2021年度中国大奖（简称“CGMA年度大奖”）暨CFO高峰论坛，于中国金融信息中心隆重举办。CGMA年度大奖被誉为“财界奥斯卡”，旨在向社会传达财务对于组织治理与价值创造的重要性，表彰优秀管理会计实践企业和卓越的财务领导者。考虑到疫情管控因素，本届年会采取线下论坛与线上直播方式同步呈现，盛邀二十多位来自政商学界的重磅演讲嘉宾与近两百位财经界高管进行现场分享，同时上万观众在线观看并参与这场“财界奥斯卡”年度盛会。



CGMA全球管理会计2021年度中国大奖暨CFO高峰论坛

本次盛会的举办正值CIMA进入中国十五周年，国际注册专业会计师公会北亚区总裁李颖女士在欢迎辞中提到：“过去五年，刚好也是CGMA随着AICPA® & CIMA® 新协会成立发展的五年。成长、全球本地化、可持续发展、商业韧性、专业精神也是CGMA在中国蓬勃发展的答卷。2021年是中国‘十四五’的规划年。今年公会很荣幸受财政部委托和指导牵头调研和实施中国管理会计发展相关课题研究。我们满怀期待和自豪，CGMA能够汇聚全球金融与财务高端人才助力中国‘十四五’高质量发展新征程。”



CIMA资深会员，全球特许管理会计师，国际注册专业会计师公会管理会计版块全球首席执行官夏鼎 (Andrew Harding) 先生演讲

在随后的“信任与ESG的未来之路”主旨演讲中，国际注册专业会计师公会管理会计版块全球首席执行官夏鼎（Andrew Harding）先生高度肯定了CIMA过去十五年在中国取得的佳绩，并指出：“随着疫情常态化，管理会计职业变得前所未有的重要，管理会计师不仅帮助企业生存，更助力企业长期向荣发展。作为组织内部的决策助力者和变革引领者，管理会计师将在这个特殊的时代积极发挥自己的影响力，运用数字化新技术和新机遇，引领企业可持续未来。”

在主旨演讲环节，摩根士丹利证券（中国）首席经济学家章俊先生带来2022年全球和中国经济展望，章俊先生表示：“全球经济在三重因素推动下V型反弹，仅用了四个季度就摆脱了衰退。全球资本市场在经济基本面和投资者风险偏好快速上升的推动下也快速反弹。” 展望2022年，章俊先生认为，“疫情和政策将主导全球经济增长，明年整体流动性环境比较宽松，全球经济将处于温和复苏阶段，疫情和通胀是决定因素。”

可持续发展和数字化是当下企业面临的两个重大议程。《经济学人•商论》执行总编辑吴晨主持的圆桌论坛围绕“财务创新与变革如何助力企业可持续发展”议题，与中国工商银行总行财务会计部总经理刘亚干、上海分行财务会计部总经理冯雁飞、嘉实多全球战略及可持续发展副总裁董红茜、宜家中国首席财务官吴惠均、兴业证券首席财务官林红珍和德国蓝科中国区总经理张驰探讨企业在疫情常态下环境下的求生和可持续发展之道。

论坛下半场主旨环节，安永大中华区数据智能咨询服务、数字化与新兴科技咨询服务主管合伙人顾卿华发表“数字创新引领财务转型”演讲，分析了数字经济时代的变革趋势并分享了身处转型大潮中的企业的不同发展路径与战略重点。

在随后的“数字化如何赋能未来财务领导力” 的圆桌论坛中，由上海国家会计学院刘凤委教授担任圆桌主持，与国家电网上海市电力公司总会计师邹伟、UiPath大中华区总裁吴威、碧迪医疗器械大中华区副总裁兼首席财务官吴志斌、泰科电子家电事业部全球财务副总裁游雅婷和大华银行首席财务官朱轩分别从不同的行业角度分享了各自的实践经验。两场圆桌论坛分别由中南财经政法大学会计学院院长张敦力教授和上海交通大学会计系主任夏立军教授作精彩点评。



CIMA中国十五周年庆典

CIMA中国用15年见证了一批批优秀企业和管理会计师的成长和飞跃。未来，公会将继续秉持管理会计的最高业界标准，持续推广管理会计最佳实践、提升价值创造、鼓励企业践行社会责任，为共创一个可持续的未来谱写新的乐章。本次论坛在CGMA全球管理会计2021年度大奖颁奖典礼和CGMA新会员授牌仪式中进入高潮并圆满落幕。

附：CGMA全球管理会计2021年度中国大奖获奖名单（按首字母排序）

CGMA 2021年度财界领袖大奖

何海滨，中国广核集团有限公司总会计师

林红珍，兴业证券股份有限公司首席财务官

刘亚干，中国工商银行股份有限公司财务会计部总经理

钱君，正大集团CP-GH投资管理基金执行总裁

吴惠均，宜家（中国）投资有限公司中国首席财务官

吴志斌，碧迪医疗器械（上海）有限公司大中华区副总裁，首席财务官

游雅婷，泰科电子，全球财务副总裁-家电事业部

钟胥易，朝云集团执行董事，首席财务官

朱筱瑾，联合利华北亚区财务副总裁

朱轩，大华银行执行董事兼首席财务官

CGMA 2021年度最佳管理会计实践大奖

国家电网有限公司

壳牌（中国）有限公司

深圳顺丰快运股份有限公司

TCL财务共享服务中心

中国工商银行股份有限公司

中海壳牌石油化工有限公司

CGMA 2021年度优秀管理会计实践大奖

碧迪医疗器械（上海）有限公司

万科武汉财务共享中心

昕诺飞(中国)投资有限公司

兴业证券股份有限公司

宜家（中国）投资有限公司

中电（苏州）共享服务有限公司

CGMA 2021年度最佳共享服务中心大奖

ABB电网投资（中国）有限公司

复星集团财务共享服务中心

万科武汉财务共享中心

伟创力信息技术(深圳)有限公司

伊顿全球财务共享中心苏州分公司

中国广核集团有限公司

CGMA 2021年度优秀共享服务中心大奖

北控水务（中国）投资有限公司

必维国际检验集团-法利投资（上海）有限公司

贺利氏（中国）投资有限公司

美敦力（上海）管理有限公司

上海慧与有限公司大连分公司

远光软件股份有限公司

郑州航空港兴港投资集团有限公司

CGMA 2021年度最佳机器人流程自动化实践大奖

国网江苏省电力有限公司

国网山东省电力有限公司

海尔集团全球财务共享中心

麦当劳中国

深圳平安综合金融服务有限公司财务服务中心

沃尔玛

中国一汽大众汽车有限公司

CGMA 2021年度优秀机器人流程自动化实践大奖

埃森哲信息技术（大连）有限公司

冯氏咨询服务（广州）有限公司

河南投资集团有限公司

卡赫投资（中国）有限公司

通威股份有限公司

香港房屋协会

中国电信股份有限公司河南分公司

CGMA 2021年度财界新锐大奖

何俊成，汇益国际会计师事务所有限公司创始人，行政总裁

李翔，广东东鹏控股股份有限公司瓷砖事业部财经运营中心财务总监

李懿，薪得付信息技术（上海）有限公司财务总监

徐晓峰，汉源东方集团首席财务官

许琰，海默尼药业财务总监，董事会秘书

CGMA 2021年度财界新星大奖

韩文丹，固特异高级财务分析和价格经理

何家顺，威睿电动汽车技术（宁波）有限公司运营总监

王慧，美敦力（上海）管理有限公司全球财务运营上海会计总监

张辉，西门子（中国）有限公司集团财务与监控部基础框架控制商务经理

庄晓岚，钧犀资本/湖南景嘉高创人工智能产业私募股权基金管理有限公司风控负责人

CGMA 2021年度年度特殊贡献大奖（本奖项授予对推动社会公益事业有卓越贡献的财务领导者，以此激励CGMA会员持续为公益事业和人才培养献出爱心）

钟奕祺快手公司首席财务官

CGMA 2021年度最佳合作雇主大奖

北京罗克维尔斯科技有限公司

大家人寿保险股份有限公司

海拉（上海）管理有限公司

壳牌（中国）有限公司

泰科电子

中海壳牌石油化工有限公司

“财界奥斯卡”CGMA全球管理会计2021年度中国大奖榜单揭晓 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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