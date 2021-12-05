第二届大湾区疫苗峰会在深启幕，中国首个国际疫苗创新中心落成

释放生态创新的溢出效应，打造健康中国“深圳样板”

中国深圳2021年12月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。

近年来，世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，全世界面临一系列重大风险挑战。现阶段，疫苗作为凝聚众多专家共识的疫情“最终解决方案”，也面临着前所未有的挑战：如何研发出能够预防更多疾病的疫苗？如何使疫苗福泽中国每一个角落？

12月4日下午，大湾区国际疫苗创新中心（以下简称创新中心）在中国广东省深圳市坪山区生物医药创新产业园区正式落成并成功举行开幕仪式。该中心是中国首个国际化的疫苗创新中心，也是首个以疫苗生态创新为核心的创新中心。在创新中心开幕之际，第二届大湾区（深圳）疫苗峰会也同时拉开帷幕。

法国驻华大使罗梁（Laurent BILI）发来贺词，法国驻华大使馆公使衔参赞江峰（Jean-Marc Fenet ）、中华预防医学会秘书长冯子健、法国驻广州总领事福希玮（(Sylvain Fourriere）、广东省药品监督管理局党组成员苏盛锋、深圳市坪山区及赛诺菲巴斯德 等 相关单位领导参加了开幕仪式。

“面对如新冠疫情这样不断发展且日益复杂的传染病挑战，赛诺菲巴斯德始终勇于承担责任，一方面，继续研发和生产高质量的创新疫苗产品，另一方面，积极开展创新试点，全面应用创新的健康解决方案。疫苗创新中心和疫苗峰会打造的交流平台很好地体现了我们对创新、生态体系和公共健康的坚定承诺。”赛诺菲巴斯德全球负责人Thomas Triomphe表示。

落实中法合作的重要里程碑，打造国际疫苗创新的试验场

从深圳坪山到粤港澳大湾区，到全国再到全球，创新中心的影响力无远弗届，是一个非常重要的多元化联结创新平台。

“公共卫生合作尤其是疫苗合作是法中关系发展的优先重点之一。谅解备忘录的落实以及如今国际疫苗创新中心的落成无疑将进一步促进法中两国在公共卫生领域尤其是疫苗领域的合作。这一新落成的国际疫苗创新中心将推动大湾区相关产业各利益攸关方加强对话，协同增效，从而为法中公共卫生领域合作贡献力量。”罗梁在贺词中表示。



法国驻华大使罗梁视频致贺辞

疫苗创新中心的创立始于2019年11月，在中法两国元首的共同见证下，《疫苗创新战略合作备忘录》在人民大会堂签订，提出要促进创新疫苗研发的国际合作，助力深圳建成国内首个世界级的疫苗创新中心。由此，疫苗创新中心孕育而生。在此顶层设计的指引下，深圳市与赛诺菲巴斯德政企同心、携手努力，积极开展各项工作，加快落实相关项目成果。经过两年精心筹备与建设，今日迎来启幕。

预防接种被公认为最有效的公共卫生干预手段之。2019年，中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出， “推动新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等发展壮大为新支柱产业” 。疫苗作为生物技术产业的重要细分领域，也迎来更加广阔的发展空间。

专家认为，作为中国首个国际疫苗创新中心，创新中心承载着带动中国疫苗行业全链路创新升级，以及架设中国与全球开展疫苗创新合作桥梁的双重意义。

释放生态创新的溢出效应，推动疫苗行业全链路创新升级

2021年全国卫生健康工作会议要求，改革完善疾病预防控制体系。完善传染病监测预警系统，加强疾控体系基础设施和能力建设，充分调动机构和人员积极性。

随着国家免疫规划的深入实施，免规疫苗种类由最初的4种扩大到13种，接种剂次增加至22到25剂次，频繁出入接种点成为了新生儿父母的日常。名目繁多的接种项目和门诊大厅拥挤的人群，常常让家长们身心俱疲；对疫苗缺乏科学认知、不知如何选择疫苗等问题也同样困扰着有接种需求的成年人群。此外，卫生监管部门和接种医生也面临疫苗信息难以追溯、工作繁琐容易忙中出错等难题。

产业的紧密链接与协作，为数字化健康技术的开发和应用打下了坚实的基础。据现场了解，创新中心展示的5G智慧化接种门诊与无人疫苗接种系统就是由13家创新生态联盟合作伙伴联合打造的，综合了从疫苗进入接种门诊前的研发生产、冷链物流、电子标签全程追溯到疫苗进入接种门诊后的接种云端登记、智能预检、无人接种一体化、远程医疗等功能，减少了疫苗接种的复杂环节，提升了疫苗接种效率，率先勾勒出了未来疫苗接种的智慧化全场景。

“创新中心接下来将承载更多商业孵化和创新科技孵化功能，支持领域内的创新技术及成果展示、企业路演、投资对接、人才培训等，助力疫苗创新创业的开展，赋能公共卫生事业的发展。” 赛诺菲巴斯德大中华区负责人张和平希望，借助疫苗创新中心这一空间，建立一个生态，形成一个创新联盟，共同升级公共卫生的软硬基建。



赛诺菲巴斯德大中华区负责人张和平致辞

事实上，依托5G、大数据、云计算、人工智能等技术，数字科技将对公共卫生与医疗行业带来巨大变化。长远来看，各类技术的有机结合有望大大提升疫苗的研发、供应链、物流、接种等各方面的效率，由此为多个场景的公共卫生需求提供解决方案。在统筹疫情防控和经济社会发展中，相信在政策鼓励与社会需求的双重加持下，数字新基建势必加速并成为未来一段时期中国医疗健康行业的一大看点。

开放沉浸式疫苗博物馆，开启公众疫苗科普新时期

中国自1978年实施计划免疫以来，成功地消除了天花等传染病，大幅降低了乙肝、百日咳等传染病的发病率，这些都证明了持续而广泛的疫苗接种对控制、消灭疾病有显著成效。

据介绍，创新中心将大力服务公众、助力实现大湾区公卫一体化。作为全国首座结合科技与艺术展示的实体疫苗博物馆，创新中心将对公众全面开放，助力提升公众对疫苗的科学认知，促进创新疫苗的引进和接种，满足湾区民众的健康需求。

创新中心作为一座向公众开放的疫苗博物馆，占地3021 余平米，共设计了14个展示点位，以人文、科技、艺术结合的视角演绎了疫苗的前世今生和未来可能。同时，结合多媒体数字技术、雕塑艺术、多米诺骨牌、沙盘和模拟还原等全面展现了一幅幅人类疫苗创新战役的恢弘画卷。



大湾区国际疫苗创新中心

作为一座疫苗科普的博物馆，也是一个科技艺术馆，创新中心对公众全面开放的同时，也将作为中小学生的科普教育基地，通过将“科技+艺术+人文”结合的沉浸式体验，有效助力提升公众对于疫苗的科学认知。

根据国际经验，衡量一个国家是否进入创新型国家行列，其一大标准在于公众具有较高科学素质的比例至少要有10%。突如其来的新冠肺炎疫情既是一场公共卫生领域的人民战争，也是一场公众科学素养的大考。业内人士认为，创新中心对疫苗知识的普及必将有力促进公众的预防接种意识，推动整个疫苗行业向前发展。

“我们期待创新中心成为国际疫苗领域新思想、新探索的策源地与孵化器，以及更深入开展全球合作的试验场与加速器，实现更多惠及全民健康的真正突破。”张和平表示，创新中心的落成是赛诺菲巴斯德在华发展的又一个里程碑，进一步兑现了赛诺菲巴斯德一直致力于通过疫苗创新守护中国公众健康的坚定承诺。

落成仪式结束后，以“创新•融合，共享健康”为主题的第二届大湾区（深圳）疫苗峰会也正式开场。约1000位来自疾控、大湾区、国际机构、行业企业、学界、媒体的代表通过线上线下相结合的方式参与，共同探讨在“十四五”开局之年，如何在全球层面加强合作，进一步提升疾病预防和控制水平。

明年是赛诺菲进入中国市场的40周年，作为一家“本土化跨国公司”，赛诺菲将携手各界，共同推动创新医疗生态系统建设，助力“健康中国2030”，为中国人民的健康福祉不懈努力。

第二届大湾区疫苗峰会在深启幕，中国首个国际疫苗创新中心落成 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com