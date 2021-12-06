P（2021）154号地块，花山河商业预计2023年开业运营 P（2021）154号地块位于东湖开发区花山河以北、玟璜街以南，土地面积256834.96㎡，住宅、零售、旅馆、餐饮、商务金融用地，12月21日网上挂牌出让，竞买 保证金 94556万元，起始价472780万元，最高出让价543697万元，总建面639300㎡，起始楼面价7395.28元/㎡。 地块条件 1、根据规划，自持该项目不少于2万平方米的商业街及不少于2.9万平方米的酒 店，自持部分自竣工验收合格之日起10年，不得对外整体或分割销售。 2、商业部分与住宅部分同步建设，商业用地开业运营时间不晚于地铁19号线开通时间。 3、A-3配建1所6班幼儿园，A-5、B-1两地块相邻处配建一所9班幼儿园，B-3地块配建1所15班幼儿园。 4、A-1、A-2、A-4、A-6、B-2、B-4按照要求配建母婴设施。 地块分析 P（2021）154号地块位于东湖新技术开发区花山河以北、玟璜街以南。处于光谷花山生态城商业核心区域，该地块沿花山河分布。在地块A1处兴建一超150左右超高层商务大楼，将是花山地标性建筑。地块紧邻武汉地铁19号线花…