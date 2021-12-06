寻人！黑龙江绥化海伦市急寻轨迹交集人员！绥化市黑龙江省酒店

原标题：寻人！黑龙江绥化海伦市急寻轨迹交集人员！ 记者从黑龙江省绥化海伦市疫情防控应急指挥部了解到，2021年12月6日，哈尔滨市报告1例新冠肺炎确诊病例，在海伦市有活动轨迹，现将病例及密接者活动轨迹公布如下： 确诊病例12月1日14时在哈医大一院门诊附近拼车（黑M61915）到海伦，当日17时入住海伦市东亨酒店；18时到海伦二中对面大红车快餐店，后去干饭人过桥米线；19时30分到东亨超市，后返回东亨酒店。12月2日8时40分到东亨酒店对面卫东药店；9时在海伦市东亨酒店门前拼车（黑M11N59）前往哈市。 该病例一密切接触者12月2日9时到新市区小区风清食杂店；10时到农行附近震海坛肉，后去顺心洗浴；13时至16时到海伦市车管所，后到大威烧烤。12月3日7时到海伦驾校；11时30分到安居小区接人到普济医院做核酸，后返回金通驾校；19时到合兴一品2号楼门市东9门。12月4日8时到金通驾校；12时到吉轩家园佳艺理发店，后返回金通驾校；16时30分到老电业局北三统一电池店。12月5日全天在金通驾校；16时到海伦市医院做核酸。 请海伦市市民比对信息，如有轨迹交集，要主动向社区（村屯）、单位报备…