携程：“中国最美公路”榜单发布,热度增长近200%

【品橙旅游】12月5日，《中国国家地理》杂志正式发布“中国最美公路”榜单。青藏高原区域、天山山地区域等10个区域，共30条公路入选榜单。作为活动的战略合作方，携程全程参与了此次榜单评选，并在活动期间，通过携程社区发布了探路过程花絮、探路纪录片等。 值得一提的是，作为本次评选活动的独家视频征集入口，携程在征集过程中发现，近年来，公路旅游的热度逐年攀升。据携程社区数据显示，今年以来，“独库公路”“西北大环线”等公路路线，搜索热度同比增长近200%。国人越来越愿意去发掘公路和目的地景观之间的联结，发现、分享大好河山别样之美。携程社区中2021年用户发布的自驾、公路相关内容较2020年增长3倍。 体验路上的路途 30条最美公路入选榜单 据了解，此次上榜的30条最美公路涉及十个公路类型，分别是大横断公路、天山山地公路、黄土高原公路、南方喀斯特公路、秦巴山地公路、东南丘陵公路、东部滨海公路、林海雪原公路、绿洲荒漠公路和青藏高原公路，这十个类型涵盖了中国丰富的地貌和景观类型，同时覆盖了从沿边到海岸，从东西横穿到南北纵贯的全部公路范围。 这十个区域类型，是《中国国家地理》杂志依据《中国公路自然区划》范…