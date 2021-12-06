“冬游拉萨·雪域邀约”旅游消费券发放活动启动 500万元消费券持续发放至明年

图片源自拉萨市旅游发展局微信公众号 为进一步扩大内需，刺激拉萨旅游客源地以及周边人群出行需要，释放拉萨旅游消费潜力，把握国内旅游市场的流量窗口，拉萨市旅游发展局联合去哪儿旅行APP，发起“冬游拉萨·雪域邀约”旅游消费券发放活动。 据了解，此次活动中拉萨市旅游发展局预计通过去哪儿旅行APP在线发放补贴500万元，去哪儿旅行APP将重点针对酒旅产品助力发券，通过对客补贴、专款专用、大数据监控补贴的方式核销。据了解，此次旅游消费券发放活动将按照“政府补贴、商家让利、平台支持”的原则，以政府引导，市场主体共同参与为主要形式，配合去哪儿在线旅游平台的流量曝光位，持续推广、精准定向推送、平台大促引流等渠道进行营销推广，最终实现“让利于民、惠民惠企、促进消费”的目的。 据悉，此次消费券发放形式分为红包随机立减券和订单随机直减券，限量申领，限期使用。发放时间从2021年12月持续到2022年3月，共分为三个阶段。第一阶段为12月1日至12月31日，以“冬游西藏·雪域邀约”为主题，发放200万元消费券。 第二阶段为2022年1月1日至2月28日，以“新春佳节·相聚拉萨”为主题，发放200万元消费券。第三…