第四轮疫情席卷全球 鲍威尔逆势发表鹰派言论-期货-金融界

国内经济 解读 国内方面，周内公布的重要数据显示，11月制造业PMI回升略超预期。但分项中需求恢复不如供给、产成品恢复不如 原材料 ，企业加库存动力不强。建筑业受房企资金问题缓和、基建投资发力等支持出现修复。服务业则受疫情拖累，但预计12月疫情好转后将恢复。11月财新制造业PMI表现更差。 央行 在月末结束之后，本周净回笼3700亿元，短端资金利率回落。国务院副总理预计今年经济总体超预期，并强调保持宏观政策连续、稳定。有消息称佳兆业部分投资者尚未收到周三应付 美元 利息。总体上看，电力缺口减小是推升10月经济修复的主因，需求情况显示经济依然承压。被动加库转向主动去库阶段的扰动属正常现象，库存周期仍偏向主动去库存。下行风险仍需要关注。货币政策依然维持中性偏宽松。后期仍需关注基建对经济下行对冲的程度。 风险事件方面，OPEC+超预期维持1月增产，虽强调可能应对疫情冲击调整产量。OPEC成员国11月 原油 增产幅度超过限额。部分投行仍预计油价继续上行趋势。疫情方面，南非发现omicron再感染风险较高，美国政府拟收紧旅行规定。欧洲疾控中心也警惕称omicron可能成为欧洲主流毒株。德国在全国…