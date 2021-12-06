北京严惩违反跨省旅游“熔断”机制行为熔断三亚旅游_手机网易网

2021-12-06 09:26:59 央广网 近日，北京市文化市场综合执法总队对外发布一起违反跨省 旅游 “ 熔断 ”机制的典型案件，并将其作为常态化疫情防控期间旅游业经营者违反“熔断”机制典型案件，报送文化和旅游部。 据了解，今年10月27日，北京市文化市场综合执法总队在监测时发现，多家媒体网站、客户端播发、转载关于“北京28人旅游团去琼海游玩，其中6人是昌平区确诊病例的密接者”报道。为此，北京市文化市场综合执法总队迅速成立专班开展应急处置，并依托新构建的“北京—海南”文化市场综合执法协作机制，对北京暂停跨省旅游“熔断”机制发布时间和涉事旅行社发、接团时间精准比对。经过两省（市）统一调度、通力合作，迅速锁定涉事主体。 同时，北京市文化市场综合执法总队充分发挥“信息情报、勤务指挥、舆情监测、区域协同、合成作战”五位一体实战化机制作用，结合该旅行团在海南海口、 三亚 两地集中隔离观察现状，核实掌握包括6名确诊病例密接者在内的全部28名游客在海口、琼海、三亚等地游览期间的入住酒店、观光场所、行程轨迹等经停史重要信息，为确保该旅游团分批分拨返京后开展相关工作提供了参考。10月28日，北京市…