北京2021年12月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在疫情和灾情催化下，“商业向善”成为近两年的大趋势。企业开始思考自己能做些什么，如何将企业理念融入社会价值。走过133年的李锦记，一直秉承“思利及人、造福社会、共享成果”的核心价值观，持之以恒地践行企业社会责任，回馈社会。

近日，李锦记凭借长期践行企业社会责任的理念和李锦记希望厨师项目的公益实践，接连斩获2021中国益公司年度“社会实践杰出企业”奖、2021金旗奖“企业社会责任金奖”、2021第四届社会责任大会奥纳奖“2021年度优秀公益品牌”和“2021年度杰出爱心企业”四项大奖，收获各界认可。



李锦记连获四项大奖

思利及人，推动企业可持续发展

“思利及人”来源于一幅古代的楹联，原句为 “修身岂为名传世，做事惟思利及人”，反映的是关注民生、服务社会、造福社会的儒商理念，体现是多为“我们大家”着想，而不是为“我”着想。

李锦记坚守“思利及人”的核心价值，以经营可持续发展业务。以企业管治为基础，透过产品承诺、环境保护、关怀员工、关怀社会四大范畴，推动可持续发展模式，并支持联合国可持续发展目标。

作为食品生产企业，李锦记专注食品安全上，首创提出“100-1=0”的品质管理理念，在生产过程中从不对任何品质瑕疵问题将就和妥协，认为任何一丝一毫的失误，都会导致结果功亏一篑，百化为零。同时，李锦记坚持从“农田到餐桌”的全产业链食品安全管理系统，对种植采购、原料运输、原料清洗及加工、成品包装及运输、售后服务等进行全面的安全管理，实现全程可追溯，让消费者吃得放心。李锦记帮助原材料供应商取得“良好农业规范认证”（GAP），在提升他们的亩产和收入的同时，降低产品对健康的危害和安全风险。

在环境保护方面，李锦记也是将绿色、可持续融入到采购、产品设计、生产制造等多个环节中，减少生产过程中的碳排放，积极打造一条“绿色供应链”。李锦记中国企业事务总监赖洁珊表示：李锦记在多方面推动“绿色营运”理念和模式，在产品的原材料、包装设计、运输、使用感受等方面持续更新及升级，减少在制造、运输、储存以及使用等过程的能源消耗和污染物排放，持续推动供应链绿色化发展，从而做到真正的“绿色生产”。

人才作为李锦记可持续发展很重要的资产，关怀员工也是李锦记企业社会责任中重要范畴，为员工提供平等的就业，薪资，升迁机会，促使员工对工作始终保持愉悦与热情，李锦记长期开展有益员工身心健康的系列活动，以营造开心及健康的工作环境并推行“三平衡”理念，倡导并为员工营造“健康、家庭、事业”三者和谐兼顾的平衡生活文化。

文化和使命共鸣，打造创新公益模式

伴随着企业的不断壮大和发展，李锦记还肩负起“取之社会、用之社会”的责任，不仅以实际行动支持家乡经济建设，还积极投身家乡的扶贫济困慈善公益事业。在多年的商业实践中，李锦记观察到许多初中毕业来自经济欠发达地区的孩子，因为地区教育水平存在的差异和家庭经济困难等原因，无法继续求学，十几岁外出打工，难以真正融入社会。李锦记在社会需求与企业使命的结合下，在2011年开启李锦记希望厨师公益项目，以“扶志+扶智”的公益模式和“造血式”公益理念，资助偏远地区有志的青年享受优质教育，从而掌握一技之长，学厨圆梦，实现就业脱困。同时，为中餐行业储备青年人才，助力国家职业教育发展。

在“校企共育、产教融合、多方合作”的创新模式下，十年来，李锦记希望厨师项目培育了1000余名青年人才，他们有的努力进入更高学府继续在中餐烹饪领域进行深造；有的选择留在北京、上海、广州等一线城市的四五星级酒店和知名餐饮企业工作；有的毅然返回自己的家乡，带动身边家乡人们一同创业致富，努力实现乡村振兴；还有的走出国门，把中华优秀饮食文化传播到海外。

2011年到2021年，李锦记这个133岁的民族企业度过了他年轻却不凡的10年，而李锦记希望厨师公益项目便是这10年间的一个璀璨立面，由此，我们窥见了一个民族企业的社会担当。此后的每年间，都将有一批稚嫩的有志青年通过希望厨师项目，开启学厨圆梦的人生梦想，并实现理想人生。

七天时间，这家企业靠什么赢得四次掌声？ – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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