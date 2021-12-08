河南两地通报密接者活动轨迹 涉及菜市场、饭店、超市等

河南禹州市、新乡市分别公布1名密接人员活动轨迹。 河南禹州市卫生健康委发布通告称，禹州市12月5日接上级推送，已对1名密切接触者（河北返禹人员）及已经排查到的次级密切接触者进行管控，现将其乘坐交通工具及在公共场合的活动轨迹公布如下： 11月24日14:40，该密接人员从河北省白洋淀车站乘坐T252次列车（14车厢0033号），于22:30到达郑州火车站；在火车站西广场南乘坐顺风车，于00:20时到禹州市滨河路与药城路下车。 11月26日10:00，与亲友一行13人，分乘4辆私家车于11:30左右到苌庄镇于王沟村参加米面宴（该密接人员在室内就餐，共四桌，同时间在户外就餐46桌），就餐时长约2个小时。11月28日8:00，步行到建设北路菜市场购买豆腐（菜市场西头路南）、葱（菜市场中间路路北）、洋葱（菜市场东头路南超市），购物时长约40分钟。 12月3日19:00左右，骑电车到老一峰购物广场二楼超市，由超市进口进入，在生鲜区、蔬菜区、面点区停留约30分钟左右。 12月4日15:30左右，独自开私家车到鸠山镇赤庄接朋友家人，19:00左右一行4个人到王婆大虾（中央…