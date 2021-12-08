旅游＋精品酒店建筑设计：北京缦舍・山居民宿/旧改_腾讯新闻

设计：柒合设计 缦舍・山居精品民宿酒店安静地坐落在这片环境清幽的山村――北京市延庆区大庄科乡 ・ 霹破石村内。项目面积1800�，建筑面积600�。 原始场地是一方典型的三合院北方民居院落。老建筑在经历脱胎换骨后，整体风格以山居美学为灵感呈现，成为了为住客提供兼具传统民居特色与当代舒适享受的下榻空间。当远离城市的繁华与喧嚣，才能真正领略到来自山野自然的馈赠，也终于理解了陶渊明所言“悠然见南山”的避世情怀之精妙。 它可以是安静的、平和的，同样也可以是如家一般充满烟火气的。这不单纯是一座精品民宿酒店，它更像是一个隐于山岚中，久别重逢的治愈之家：拨云见月，化繁为简，这份简约在山中绿野的映衬下更加耐人寻味。 三栋白墙灰瓦的建筑相互独立又互相呼应，与场地院落里保留的两颗山楂树形成和谐舒适的构图。落地开窗使得外部风景层层渗透进入室内，而从院后楼梯登上户外观景平台，便能将山岚景色尽收眼底，夕阳雾霭下的群山亦像在俯身与小院对望。建筑与自然的对话在山谷间娓娓道来。 室内延续了山居小院舒适温暖的格调。我们保留了朴实的色彩基调，和建筑原有的木梁架结构，还有那抹清丽的气质与慵懒的氛围。 end