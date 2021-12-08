冬日限定！冰雪游和温泉游走俏市场 “酒店＋”微度假玩法升级_腾讯新闻

央广网北京12月8日消息（记者宋雪）大雪节气过后，随着北京冬奥会的临近加上受低温天气的影响，近日，冰雪游和温泉游等“冬日限定”活动的热度不断攀升。 游客对冰雪旅拍表现出新的消费需求 资料图（来源：CFP） 记者从众信旅游了解到，2021年冬季游客对冰雪类产品关注度较去年约有20%的提升，其中滑雪、赏雪、玩雪成为冬季产品主要搜索词条。游客对于冰雪旅拍表现出新的消费需求，无论滑雪爱好者、亲子玩雪还是家庭出游人群，都对雪景旅拍表示关注。此类产品咨询量与去年同期相比约提升了15%左右，很多游客表示，虽然自己并不十分擅长滑雪项目，但丝毫不影响对于雪景+旅拍的喜爱。 冰雪主题度假酒店热度持续走高 资料图（来源：CFP ） 途牛旅游网数据显示，每逢冬季，以东北和华北方向为主的冰雪游产品走俏市场，基本涵盖跟团游、自驾游、当地游、自由行等品类。途牛旅游网相关负责人向记者介绍，近年来，酒店逐渐成为冬日度假的新坐标，随着冬奥会临近，近期冰雪主题度假酒店热度持续走高，归因于这一类型酒店通常集滑雪、娱雪、山地运动、康养于一体，并且配套了一站式的设施与服务，将简单的冰雪观光游深化为复合式的休闲度假游，大大提高了产…