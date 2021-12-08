浙江：暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_长三角政商_澎湃新闻-The Paper

浙江省文化和旅游厅12月7日发布紧急通知，启动跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，即日起全省旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。待省内无中高风险地区后，再按照有关规定自行恢复跨省旅游经营活动。 12月5日至7日，浙江宁波镇海、绍兴上虞、杭州萧山发生三起本土疫情。截至7日晚9时，三起疫情累计报告阳性感染者18例，包括确诊病例6例（均为轻型），无症状感染者5例，初筛阳性7例。7日23时37分，杭州市疫情防控指挥部通报，经进一步排查核实，又新增1例无症状感染者。目前全省5地划为中风险区域。 该省文化旅游厅通知要求，杭州、宁波、绍兴等地要严格按照属地疫情防控工作领导小组要求落实疫情防控政策，该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭。中高风险地区一律暂停线下艺术考级活动。其他地区严格执行“限流、预约、错峰”要求，督促A级旅游景区接待游客量不超过最大承载量的75％；娱乐场所、网吧、图书馆、美术馆、博物馆等公共文化和旅游场所接待人数不超过核定人数的75％；剧院等演出场所接待消费人数不超过核定座位数的75%。