成都2021年12月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年12月3日，由中国社会责任百人论坛主办的第十三届《企业社会责任蓝皮书》发布会暨ESG中国论坛2021冬季峰会在北京举行。会上，中国社科院发布了《企业社会责任蓝皮书（2021）》，康弘药业以排名第二的成绩荣获“2021中国企业社会责任发展指数医药生物制造业三强”，“朗视界 沐光明”公益项目入选优秀企业案例，本次会议同时颁发了2021年度中国企业社会责任报告评级证书，康弘药业2020社会责任报告获五星级。



证书照片

《企业社会责任蓝皮书》是由中国社会科学院社会责任研究中心编制，是目前中国企业社会责任领域最具权威性和影响力的研究成果之一。

作为在改革开放中成长起来的民族药企，康弘一直把为社会提供优质、专业、创新的医药产品和知识，从根本上改善患者个人体能和社会医疗效能作为企业最本质的责任。目前，康弘药业已上市了十多个新药，填补了我国在眼科、脑科、内分泌等相关治疗领域空白。其中，“康柏西普眼用注射液”作为我国医药创新的标志性产品，上市以来已超过180万人次注射治疗,其良好的安全性、显著的有效性和经济性，惠及了大量的患者及其家庭，为社会节约了大量的医疗成本。

在以创新惠民的同时，康弘药业勇挑社会责任重担，积极贯彻执行健康中国战略，坚持在日常运营中融入环境、社会、治理（ESG）理念，积极开展各类社会公益活动，长期坚持在精准扶贫、捐资助学、抗震救灾、慈善义诊、患者援助以及公益文化传播等方面不断努力，并设立了以“朗视界 沐光明”公益基金为核心的系列品牌公益项目，得到了社会各界的广泛好评。

康弘药业荣获2021中国企业社会责任发展指数 医药生物制造业三强 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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