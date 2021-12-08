[浙江：暂停经营跨省团队游及“机票+酒店”业务-财经-金融界] 中新经纬12月8日电 据“浙江省文化和旅游厅”微信号8日消息，自即日起浙江省旅行社及 在线旅游 企业暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 据悉，近日，宁波市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组决定，自2021年12月6日16时起，将镇海区蛟川街道的临江小区和宁波阿尔卑斯电子有限公司列为中风险地区。截至12月7日下午16时，宁波市又通报5例阳性病例，绍兴市上虞区通报1例新冠初筛阳性病例，杭州市通报2例新冠肺炎轻型确诊病例，萧山区北干街道龙湖春江天玺17幢调整为中风险区域。 为进一步从严从紧抓实抓细文化和旅游领域疫情防控工作，防止疫情扩散蔓延，浙江省文化和旅游厅下发《浙江省文化和旅游厅关于全面加强文化和旅游领域疫情防控工作的紧急通知》(下称《通知》)。 《通知》要求，暂停跨省旅游经营活动。启动跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，自即日起全省旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。待省内无中高风险地区后，再按照有关规定自行恢复跨省旅游经营活动。 《通知》提到，杭州、宁波、绍兴等地要严格按照属地疫情…