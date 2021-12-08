[浙江：暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务] 12月7日，浙江召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，浙江省卫生健康委党委书记、主任张平介绍，截至7日21时，浙江三起疫情累计报告阳性感染者18例，其中宁波镇海报告确诊病例3例，无症状感染者5例，初筛阳性3例，绍兴上虞报告确诊病例1例，初筛阳性2例，杭州报告病例2例，初筛阳性2例。浙江省已划定5个中风险区域。 7日下午，浙江省文化和旅游厅发布紧急通知，启动跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，即日起全省旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。待省内无中高风险地区后，再按照有关规定自行恢复跨省旅游经营活动。 此外，通知要求杭州、宁波、绍兴等地要严格按照属地疫情防控工作领导小组要求落实疫情防控政策，该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭。中高风险地区一律暂停线下艺术考级活动。其他地区严格执行“限流、预约、错峰”要求，督促A级旅游景区接待游客量不超过最大承载量的75％；娱乐场所、网吧、图书馆、美术馆、博物馆等公共文化和旅游场所接待人数不超过核定人数的75％；剧院等演出场所接待消费人数不超过核定座位数的75%。 原题 ：《浙…