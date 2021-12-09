携程主席梁建章表示全球旅游已开始复苏美股携程旅游_手机网易网

携程主席梁建章表示全球旅游已开始复苏 2021-12-09 16:47:18 阿尔法工场 12月9日， 携程 (TCOM.US)联合创始人、董事局主席梁建章在2021携程集团全球合作伙伴峰会上通过视频连线表示，全球 旅游 开始复苏了，除亚洲外，国际旅游市场已经恢复到疫情前的一半。 梁建章表示，预计亚洲国家或在未来三个月陆续开放旅游。梁建章同时透露，中国香港与内地的“通关”(免检疫旅行)预计也很快了，有望在下周审批通过。 有市场观点认为，尽管奥密克戎的爆发为经济复苏增添了许多不确定性，但昨日辉瑞和BioNTech公布的针对奥密克戎变体的初步实验室分析结果令市场受到鼓舞，似乎情况没有那么糟糕。同时，两家公司新疫苗预计将在明年3月能够面世，也为全球经济，旅游复苏提供了信心。 截止12月9日发稿，携程(TCOM.US) 美股 股价为27.08美元，下跌2.83%。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including