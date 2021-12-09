携程创始人梁建章：元宇宙可替代爱情亲情，威胁结婚生子元宇宙爱情携程_手机网易网

携程创始人梁建章：元宇宙可替代爱情亲情，威胁结婚生子 2021-12-09 15:55:21 和讯网 最近 元宇宙 的概念大火，各行各业都在谈元宇宙的宏大目标及其影响， 携程 创始人梁建章日前也表示元宇宙虽然无法替代真实的旅游，但会替代 爱情 、亲情，威胁结婚生子。 12月9日，携程创始人梁建章在全球合作伙伴峰会上发表演讲。他认为，元宇宙无法替代真实的旅游，真宇宙肯定战胜元宇宙。 梁建章表示，元宇宙用低成本创造各种乐趣，甚至可以替代爱情和亲情，将会造成人口风险、科技停滞，存在很大的风险。 据介绍，元宇宙始于1992年国外科幻作品《雪崩》里提到的“Metaverse（元宇宙）”和“Avatar（化身）”这两个概念。 人们在其中可以拥有自己的虚拟替身，这个虚拟的世界就叫作“元宇宙”。 专家表示，元宇宙本身不是一种技术，而是一个理念和概念，它需要整合不同的新技术，如5G、6G、人工智能、大数据等，强调虚实相融。 来源：快科技 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。