北京红色旅游地图首次发布红色旅游党史红色文化旅游_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）12月9日，由市委宣传部、市委 党史 研究室、市文化和 旅游 局、市测绘设计研究院联合出品的北京 红色旅游 地图首次正式发布。据悉，北京红色旅游地图正面包含了我市120家红色旅游景区、31处中国共产党早期北京革命活动旧址以及全市爱国主义教育基地分布信息，地图背面印制9条北京红色旅游精品线路。 据了解，通过一张北京红色旅游地图，既可以准确查找红色资源点位，又可以参考9条红色旅游精品线路进行游览参观，为各级党团组织开展党建团建，开展党史学习教育活动，为市民游客体验北京 红色文化 、学习红色历史、弘扬红色精神为提供了实用指南，也进一步推广了北京红色旅游资源。 此外，活动中，市文化和旅游局和美团还发共同发布了最新版北京红色旅游大屏，分享了2021北京红色旅游数据报告，并对全市红色旅游景区开展了数字化培训。这对于进一步推动首都历史文化和旅游资源普查，挖掘利用好包括红色旅游资源在内的各类文旅资源，推动首都文化和旅游高质量发展具有积极意义。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。