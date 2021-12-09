浙江暂停经营跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务 丝路中国 中国网

近日，浙江省文化和旅游厅发布《浙江省文化和旅游厅关于全面加强文化和旅游领域疫情防控工作的紧急通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，自即日起，浙江省旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务。《通知》强调，待省内无中高风险地区后，再按照有关规定自行恢复跨省旅游经营活动。 《通知》要求，杭州、宁波、绍兴等地要严格按照属地疫情防控工作领导小组要求落实疫情防控政策，该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭。中高风险地区一律暂停线下艺术考级活动。其他地区严格执行“限流、预约、错峰”要求，督促A级旅游景区接待游客量不超过最大承载量的75％；娱乐场所、网吧、图书馆、美术馆、博物馆等公共文化和旅游场所接待人数不超过核定人数的75％；剧院等演出场所接待消费人数不超过核定座位数的75％。 《通知》指出，浙江省要从严从紧控制会议和活动。全省文化和旅游部门要重新梳理近期计划召开和举办的会议、活动，按照“非必要不举办”“能线上不线下”的原则从严控制各类会议及活动数量和参加人员规模。 《通知》称，必须召开的线下会议活动，严格按照“谁举办、谁负责”“哪里举办、哪里负责”的要求落实疫情防控的主体…