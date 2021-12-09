发展保障性租赁住房对投资有多大拉动

【财新网】（专栏作家 夏磊）12月6日，中共中央政治局召开会议，提出“要推进保障性住房建设”。保障性住房，包括公租房、保障性租赁住房和共有产权住房。 从今年“十四五”规划提出“扩大保障性租赁住房供给”；6月，国常会确定加快发展保障性租赁住房，缓解新市民青年人等群体住房困难；紧接着，国办发布22号文，对加快发展保障性租赁住房的提出了具体意见，保障性租赁住房建设是明年的重点发力点。 保障性租赁住房如何发展？房源和资金源来自哪里？对投资有多大拉动？ 住房政策的重点是租赁，租赁的重点是发展保障性租赁住房 发展租赁，补住房供给短板。2016年到2021年，中央多次提出要大力发展租赁市场；2021年3月发布的“十四五”规划中指出，“加快培育和发展住房租赁市场，有效盘活存量住房资源，有力有序扩大城市租赁住房供给”。 发展保障性租赁住房是租赁政策重心。2021年政府工作报告着重强调“切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给……尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难”。4月，住建部与发改委印发通知，要求40个城市做好2021年保障性租赁住房建设计划安排；5月，召开40城座谈会，计划年内筹集建设93….