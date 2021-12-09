截至10月西藏乡村旅游接待游客达1235.96万人次

今年以来，西藏依托绿水青山、雪山草地、乡土文化等资源优势，大力发展乡村旅游，通过创新营销、活动升级等方式，探索出一条乡村旅游发展新路径。据了解，截至今年10月，全区乡村旅游接待游客1235.96万人次、实现收入14.55亿元。乡村游的发展呈现积极态势，也折射出西藏旅游的蓬勃活力。 乡村旅游住宿痛点破局 随着乡村旅游的发展，交通、基础设施愈发便利，越来越多的游客将乡村游写进旅行计划。随着游客数量的增多，如何打造高质量的住宿配套设施，让游客“住下来”，成为乡村旅游发展中一大痛点。许多目的地开始寻找“破题之法”，其中，位于日喀则定日县扎西宗乡珠峰小镇的平措康桑珠峰大本营富氧酒店就是一个典型案例。 据了解，今年，在上海援藏项目投资基础上，携程集团投资运营了平措康桑珠峰酒店。作为珠峰脚下首家开业的高档酒店，该酒店配备了地暖、全天候弥散式供氧设备等设施，使得更多游客愿意留下来深度体验珠峰之美，“国庆期间已实现连续7天满房。就连单日价格高达千元的高端客房，也是一房难求。有游客连住3天，就是想把周边的景点都逛逛。”该酒店总经理陈岗说道。 据了解，平措康桑珠峰酒店所在的“珠峰小镇”，是上海援藏助力日喀则…