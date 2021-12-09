早评：沪指涨0.1% 旅游、机场航运板块领涨题材股创业板指沪指_手机网易网

网易财经12月9日讯 A股三大指数开盘涨跌不一， 沪指 高开0.1%，深成指高开0.01%， 创业板指 低开0.07%。盘面上，家用轻工、景点旅游、机场航运等板块涨幅居前，ST板块、化工原料、燃气等板块跌幅居前。 今早，恒指高开0.71%，恒生科技指数涨0.91%。医药、科技板块领涨，腾盛博药涨近10%，国药监批准其中国首个用于治疗新冠肺炎的创新中和抗体联合疗法。 隔夜美股三大指数实现三连涨，纳指涨0.64%，标普500指数涨0.31%，道指涨0.1%。雾芯科技涨近22%，此前董事会授权至多5亿美元的回购计划。苹果涨超2%，继续创收盘历史新高；好未来涨约13%，高途教育、贝壳涨超11%，荔枝网涨超9%，新东方涨超8%。 市场消息： 1、我国首家自主知识产权新冠特效药获批上市 12月8日，国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术(北京)有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液(BRII-196)及罗米司韦单抗注射液(BRII-198)注册申请。这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。 2、发改委：推动农村居民消费梯次升级 实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车…