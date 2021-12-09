全新40寸面板保证出色的性能并与最新标准和现有产品的完美兼容性

加州圣克拉拉2021年12月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Granite River Labs（GRL）全球高速信号与充电技术认证测试服务和自动化解决方案的领导品牌协助LG电子首款40寸大屏幕UltraWide 40WP95C显示器通过Thunderbolt 4认证。此屏幕使用Intel JHL8440芯片，满足笔记本电脑与桌面计算机用户对显示器性能严苛的需求，可同时支持Thunderbolt 3与DisplayPort over USB-C的系统。此次认证测试在 GRL台北Thunderbolt 授权测试实验室进行。



LG 40寸UltraWide 40WP95C屏幕（图片来自LG 电子）

Thunderbolt 4技术为 Thunderbolt 3 技术的演进与创新，提供一线到底的线缆连接体验。 Thunderbolt 4最高传输速率高达40Gbps、可同时支持5K分辨率、且仅靠一条Thunderbolt 4或USB4 ®线缆便可传输SuperSpeed USB数据并对计算机进行充电。Thunderbolt 4在各规范标准中，拥有目前为止最全面的规范，包含USB4、USB 3.2、DisplayPort 与PCI Express，更能与前几代 Thunderbolt 和 USB 产品完美兼容。

LG UltraWide 40WP95C 拥有21:9的超宽曲面屏幕，搭载最新一代Nano IPS 面板，支持HDR与5K (5120×2160) 分辨率等显示技术，在任何观看角度下皆能为使用者实现丰富的色彩表现。除了两个Thunderbolt 4 Type-C接口外，此屏幕还配有两个HDMI接口、一个标准DisplayPort接口与两个USB Type-A接口。其中一个Thunderbolt 4接口更能提供高达96W的输出功率，使用者可轻松省去另外连接笔记本电脑电源或寻找电源插座的困扰。

LG 信息科技用户体验部门主管金相铉说道：“GRL已经协助许多LG的产品进行测试并顺利取得认证，包括最新的 UltraWide 40WP95C。凭借过往良好的记录与经验，我们相信GRL的测试结果将帮助我们当前和未来的 Thunderbolt 产品更有质量公信力，向客户提供他们正在寻找的性能和兼容性。”

GRL全球服务总裁Holger Kunz表示：“自2012 年GRL 成为英特尔第一个Thunderbolt 授权实验室起，我们与英特尔密切合作，协助数百家公司成功采用最新的 Thunderbolt 技术。我们很高兴LG选择我们在 Thunderbolt 、USB、USB Power Delivery、PCI Express和DisplayPort方面的技术专长，以确保他们的产品符合严谨的测试规范与兼容性需求，在快速发展且竞争激烈的市场中占据更大份额。”

Thunderbolt 是 Intel的注册商标

USB4®, USB Type-C®, USB 是USB Implementers Forum 的注册商标

LG全新40寸Thunderbolt 4 UltraWide(TM) 屏幕于GRL通过认证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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