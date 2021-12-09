中国上海2021年12月09日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 北京2021年12月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 北海康成制药有限公司（以下简称“北海康成”）是一家立足中国、全球领先的罕见病生物制药公司，一直致力于创新疗法的研究、开发和商业化。

公司于今日宣布与北京协和医院就罕见病科研合作达成意向。未来，双方将发挥各自优势、通力合作，在罕见病领域开展药物创新、医学转化和临床验证等方面的综合性研究开发合作，进一步提升罕见病创新药物研发水平，共同推动罕见病诊疗的医、研、学、产体系发展。

北海康成创始人、董事长兼首席执行官薛群博士表示：“北京协和医院是全国罕见病诊疗协作网的唯一国家级牵头单位，在罕见病诊疗和临床研究方面积累了丰富的经验，我们很高兴能与北京协和医院达成合作意向。相信在双方的共同努力下，可以走出一条有中国特色的罕见病用药研发创新之路，为更多的罕见病患者及其家庭带来希望。”

北海康成与北京协和医院达成罕见病科研合作意向 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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