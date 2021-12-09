专访携程梁建章：全球旅游的最大挑战是元宇宙梁建章疫情携程_新浪科技_新浪网

来源：新消费日报 文 | 梁又匀 疫情爆发后，虚拟旅游的模式非常流行，同时助推了元宇宙概念在领域内的火爆。但携程集团联合创始人、董事长梁建章不以为然。 12月9日，梁建章在携程全球合作伙伴峰会上关于元宇宙与旅游的演讲引发热议。 在梁建章看来，应该警惕元宇宙带来的成就感而令人们最终丧失探索真实世界的欲望。从元宇宙的复杂度和逻辑性来看，跟真宇宙相比还差很多。“当然我们可以利用虚拟现实，预览真宇宙，激发探索真宇宙的灵感和意愿。 “我们必须要把旅游的体验做好，更加有趣和有交互性，将元宇宙概念和技术变成激发用户探索真宇宙的灵感来源，而不要让元宇宙替代了真实的旅游。”在接受新消费日报采访时梁建章表示，在元宇宙技术概念逐渐升温、疫情反复对旅游业形成不断冲击的当下，行业必须把旅游做的更有交互性，更有沉浸感，更有趣，才能将元宇宙抛在身后。 会后，梁建章接受了包括新消费日报在内的多家媒体采访，从元宇宙、国际旅行困境、新冠疫情等多个维度探讨了旅游行业的现状与未来趋势。 以下是采访的主要内容，经新消费日报编辑、整理： 提问：疫情爆发后，元宇宙概念最近在行业内非常火，并推动了虚拟旅游的进一步发展，请问携程如何看…