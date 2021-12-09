阿里建筑公司_阿里建筑平台_西藏豪坤置业有限公司

|单价：||面议| |起订：| |供货总量：| |发货期限：||自买家付款之日起 天内发货| |所在地：||西藏| |有效期至：||2031-12-09| |最后更新：||2021-12-09 21:48| |浏览次数：||0| 建筑工程，指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间，阿里建筑公司_西藏建筑哪家好_西藏豪坤置业有限公司，满足人们生产、居住、学习、公共活动需要的工程。 建筑工程是 为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程。也指各种房屋、建筑物的建造工程，又称建筑工作量。这部分投资额必须兴工动料，通过施工活动才能实现。 其中“房屋建筑物”的建造工程包括厂房、剧院、旅馆、商店、学校、医院和住宅等，其新建、改建或扩建必须兴工动料，通过施工活动才能实现；“附属构筑物设施”指与房屋建筑配套的水塔、自行车棚、水池等。“线路、管道、设备的安装”指与房屋建筑及其附属设施…