47年激情说淡就淡：雀巢抛售欧莱雅套现640亿元,旅行博客 ,旅行保险 ,旅行 ,旅馆业治安管理办法

当前位置： 首页 > 行业新闻 > 正文 47年激情说淡就淡：雀巢抛售欧莱雅套现640亿元 时间：2021-12-09 21:25:39 来源：本站 阅读：4401651次 近日，瑞士食物巨子雀巢公布揭晓以每股400欧元的价钱出售2226万股欧莱雅股票，涉资约89亿欧元，约639亿元人平易近币。同时，欧莱雅将回购占其成本4%的股份，并最迟将于2022年8月29日注销。 “2021年，中国美容市场急剧转变，下半年行业快速冰冻，增速降至低个位数，是除2020岁首疫情影响非凡情形下有记实来的最低默示。10月份的财报季中，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、宝洁和连系利华等巨子都警告中国美容市场的放缓危机。”他说。 两者的交集始于1974年，为了避免被国有化，昔时欧莱雅创始家族贝当古（Bettencourt）家族邀请雀巢收购欧莱雅集团部门股权，雀巢成为仅次于该家族的第二年夜股东，拥有欧莱雅29.7%的股份，而同时贝当古家族也获得了雀巢3%的股权。 生意完成后，雀巢持有的欧莱雅股份比例将由23.3%降至20.1%，仍是欧莱雅集团的第三年夜股东，第一年夜股东Bettencourt Meyers家族的持股比例…