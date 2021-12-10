英媒：穿越供应链危机，中国玩具的“旅行”

英国《卫报》12月8日文章，原题：一件玩具穿越供应链危机之旅：从中国工厂到英国儿童的圣诞袜 从自行车到游戏机，今年圣诞季最热门的商品无论在英国、欧洲大陆还是在美国都已脱销。为了解正在发生什么，我们不妨跟随一件虚构的玩具完成一次从工厂抵达圣诞树的旅程。我们想象中的这件玩具是名为“雪花小屋”的互动玩具，它与今年流行的圣诞礼物有许多共同点。 这是中国制造的玩具，在英国售价为100英镑。它高60厘米，由塑料制成，当你说“雪花”时，它的灯光和音乐开关就会开启。但如今制造和运输这样一件玩具的难度都高于往年。例如，用来制造这件玩具的无毒高密度聚乙烯和其他塑料的价格都已涨至去年的两倍。芯片短缺已导致从游戏机到汽车在内的许多商品减产。尽管“雪花小屋”使用最低端的芯片，但专家称，随着其他芯片出现短缺，芯片工厂可能正将生产转向利润更高的高端芯片。 玩具打包完毕，开始从工厂到零售商的旅程。全球海运已经变得缓慢且不可预测，运费也与日俱增。《玩具世界》杂志发行人约翰·鲍奇说：“今年海运集装箱运价飙升。一年前的单价为4000美元，如今可能高达2万美元。” 一些玩具商可能会选择从中国发出没有包装的产品以节省集装箱空间…