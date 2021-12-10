同程艺龙成立艺龙酒店科技平台：7大酒管公司签约酒店超500家同程艺龙酒店_新浪科技_新浪网

新浪科技讯 12月10日晚间消息，同程艺龙近日宣布成立艺龙酒店科技平台，平台上的7大酒管公司、各主要数智化住宿赋能中台同步亮相。艺龙酒店科技CEO席丹丹介绍，截至2021年11月，艺龙酒店科技平台上的各个酒管公司在全国17个省区市已有超过300家在营酒店，签约酒店超过500家。 近年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，中国居民的住宿需求也展现出个性化、多元化、品质化的发展趋势。众多本土化的中小酒店管理品牌快速发展。由此，艺龙酒店科技平台应运而生，致力于统筹酒店供应链资源，提升行业效率。目前艺龙酒店科技平台已有多家酒管公司入驻，涵盖美程酒管、艺龙酒管、珀林酒管、安程酒管、良程酒管、爱电竞酒管、日本艺丽酒管，形成了多元化的酒管品牌矩阵，同时平台还有住宿赋能中台的加持，如艺龙智慧布草、同驿科技、艺同凡享等。 目前，艺龙酒店科技平台上各酒管公司在全国已有在营酒店超过300家，覆盖全国17个省区市，签约酒店超过500家。席丹丹表示，“平台各入驻企业已形成完整的酒管品牌矩阵，有效提升了各个酒店品牌与不同区域、不同功能的市场适配程度，能够满足更多个性化的住宿消费需求。” 进入后疫情时代，居民…