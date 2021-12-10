7岁女孩在广州白水寨嘉华温泉酒店溺水后去世！酒店孩子溺亡_新浪育儿_新浪网

7岁女孩在酒店溺水后去世！4个月后，父母竟被酒店起诉 广州的张先生一家人带着孩子到广州白水寨嘉华温泉酒店入住游玩，他7岁的大女儿萌萌（化名）在酒店游泳池溺水，经过4个月的治疗不幸死亡。 令张先生没想到的是，他不但没有接到来自酒店的道歉，反而被告上法庭，要求他返还萌萌住院期间的部分医药费。 资料图 7岁女童酒店泳池溺亡 8月3日，广州的张先生带着妻子和两个女儿入住位于广州增城区的广州白水寨嘉华温泉酒店。“去温泉酒店就是为了好好放松，当天下午我带着家人先去了室内的一个游泳池，发现没有救生员。”张先生说，他认为室内泳池太危险，便带着孩子去了室外水位较浅的“欢乐儿童池”。 “我看着大女儿萌萌一直跟着其他小朋友玩耍，过了两三分钟发现萌萌跑开了。”张先生连忙去寻找，十几分钟后发现女儿在水深1.6米的“观瀑游泳池”内溺水了，有两名客人正在施救。 其中一位自称是医生的客人告诉他，孩子已经缺氧，要求使用氧气瓶进行施救。“酒店在游泳池没有安全员，也拿不出氧气设备。”张先生说，直到半个小时候后救护车赶到，萌萌才用上氧气设备。 张先生称，30厘米深的“欢乐儿童池”与事发地“观瀑游泳池”相连，中间没有警示标志及…