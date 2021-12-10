23个建造业数码化项目与机构获香港建造业议会颁奖嘉许
香港2021年12月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香港建造业议会今年举办的首届“2021建造业议会数码化大奖”，反应热烈，共收到120个申请，经过严格评审后，最后选出23个项目及机构，表扬他们利用创新数码化技术提升生产力、质量、可持续性和安全性，提升香港建筑质素。
在本港芸芸过千个工程项目中，将军澳跨湾连接路 — 主桥及相关工程凭着建筑信息模拟 （BIM）、物联网、三维测量、机械人技术及自动化设备、电子化专案监督管理系统等提升项目的建造效率及质素，充分发挥装配式设计及预制组件的优势，获得“2021建造业议会数码化大奖”项目类别的金奖。
另外，不少参赛单位凭自主研发数码化系统而得奖，包括机电工程署建立政府物联通及区域数码监控中心，并同时研发“建筑信息模拟 — 资产管理”系统，促进机电设备数码化及提升维修保养工作效率，获颁“2021建造业议会数码化大奖”机构类别客户金奖；获A类承建商金奖的金门建筑透过综合数码建造方案（Integrated Digital Project Delivery）建立数码化路线图，促进建筑工地智能化；B类承建商金奖安乐工程成立创新基金，鼓励团队进行科研，又在工程中采用机电装备合成法（MiMEP）来提高施工效率及减少意外发生；初创企业金奖Varadise Limited建立了一个可整合建筑信息模拟、地理信息系统及物联网数据的智慧管理平台，实时监督地盘状况，加快兴建进度。
业内越多人运用创新科技，数码化才得以普及，故愿意分享经验及培育人才尤其重要。奥雅纳工程顾问积极与业界分享自身研发的Neuron智能建筑数码系统及数码设计、智能工具和项目经验，令它嬴得“2021建造业议会数码化大奖”顾问类别金奖；香港科技大学则为校园建立了数码分身（Digital Twin）协助管理校园设施，其BIM实验室亦举办不少与数码建筑相关的课程，因而获得培训／研究机构类别金奖。
是次比赛分为“项目”及“机构”两大参赛类别，“机构”类别细分为六个组别，包括客户（政府、公共客户、发展商）、顾问、A类承建商、B类承建商、培训／研究机构及初创企业。
发展局常任秘书长（工务）刘俊杰工程师出席“2021建造业议会数码化大奖”颁奖典礼时提到，建造业数码化利用数码科技提升营运效益，对于推动建造业2.0尤其重要。主办机构建造业议会主席陈家驹先生表示：“在发展局大力推动建造数码化的政策支持下，我们已建立稳固的基础和全面的设施网络，推动香港应用及发展建筑信息模拟。现今在建造业采用数码科技已变得普遍及更具成效。这个奖项是我们推动香港建造业数码化的重要一步。”
为进一步推动香港建造业数码化，建造业议会与专家及主要业界持份者合作，制定及发布《建造业数码化路线图》，当中涵盖智慧数据共享、智慧规划及设计、建筑信息模拟智慧呈交、智慧场外预制及运送、智慧工地管理和智慧资产及设施管理，此六个范畴都属于应用高价值数码应用领域领域及策略。
得奖队伍的数码化故事及更多有关该奖项的资料，请浏览cdaward.cic.hk。
得奖名单：
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项目类别
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奖项
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将军澳跨湾连接路 – 主桥及相关工程
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金奖
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创新斗室
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银奖
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北大屿山医院 – 香港感染控制中心
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铜奖
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中九龙干线 – 数码之旅
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优异奖
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三跑道系统 – 香港机场管理局
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优异奖
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机构类别
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奖项
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客户
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机电工程署
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金奖
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香港机场管理局
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银奖
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建筑署
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铜奖
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渠务署
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铜奖
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顾问
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奥雅纳工程顾问
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金奖
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Digital is Differentiator – AECOM
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银奖
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利比有限公司
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铜奖
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A类承建商
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金门建筑有限公司
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金奖
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协兴工程有限公司
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银奖
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中国建筑工程（香港）有限公司
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铜奖
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B类承建商
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安乐工程有限公司
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金奖
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初创企业
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Varadise Limited
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金奖
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RaSpect Intelligence Inspection Limited
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银奖
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Llewellyn and Partners Company Limited
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铜奖
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研究机构
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香港科技大学
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金奖
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[email protected]: The finest lab that catalyses construction digital transformation
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银奖
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香港城市大学建筑学及土木工程学系
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铜奖
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Transcendence Company Limited
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铜奖
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