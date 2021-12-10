香港2021年12月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香港建造业议会今年举办的首届“2021建造业议会数码化大奖”，反应热烈，共收到120个申请，经过严格评审后，最后选出23个项目及机构，表扬他们利用创新数码化技术提升生产力、质量、可持续性和安全性，提升香港建筑质素。



发展局常任秘书长（工务）刘俊杰工程师（右六）与项目类别金奖得奖者——将军澳跨湾连接路 – 主桥及相关工程项目团队合照

在本港芸芸过千个工程项目中，将军澳跨湾连接路 — 主桥及相关工程凭着建筑信息模拟 （BIM）、物联网、三维测量、机械人技术及自动化设备、电子化专案监督管理系统等提升项目的建造效率及质素，充分发挥装配式设计及预制组件的优势，获得“2021建造业议会数码化大奖”项目类别的金奖。

另外，不少参赛单位凭自主研发数码化系统而得奖，包括机电工程署建立政府物联通及区域数码监控中心，并同时研发“建筑信息模拟 — 资产管理”系统，促进机电设备数码化及提升维修保养工作效率，获颁“2021建造业议会数码化大奖”机构类别客户金奖；获A类承建商金奖的金门建筑透过综合数码建造方案（Integrated Digital Project Delivery）建立数码化路线图，促进建筑工地智能化；B类承建商金奖安乐工程成立创新基金，鼓励团队进行科研，又在工程中采用机电装备合成法（MiMEP）来提高施工效率及减少意外发生；初创企业金奖Varadise Limited建立了一个可整合建筑信息模拟、地理信息系统及物联网数据的智慧管理平台，实时监督地盘状况，加快兴建进度。

业内越多人运用创新科技，数码化才得以普及，故愿意分享经验及培育人才尤其重要。奥雅纳工程顾问积极与业界分享自身研发的Neuron智能建筑数码系统及数码设计、智能工具和项目经验，令它嬴得“2021建造业议会数码化大奖”顾问类别金奖；香港科技大学则为校园建立了数码分身（Digital Twin）协助管理校园设施，其BIM实验室亦举办不少与数码建筑相关的课程，因而获得培训／研究机构类别金奖。

是次比赛分为“项目”及“机构”两大参赛类别，“机构”类别细分为六个组别，包括客户（政府、公共客户、发展商）、顾问、A类承建商、B类承建商、培训／研究机构及初创企业。

发展局常任秘书长（工务）刘俊杰工程师出席“2021建造业议会数码化大奖”颁奖典礼时提到，建造业数码化利用数码科技提升营运效益，对于推动建造业2.0尤其重要。主办机构建造业议会主席陈家驹先生表示：“在发展局大力推动建造数码化的政策支持下，我们已建立稳固的基础和全面的设施网络，推动香港应用及发展建筑信息模拟。现今在建造业采用数码科技已变得普遍及更具成效。这个奖项是我们推动香港建造业数码化的重要一步。”

为进一步推动香港建造业数码化，建造业议会与专家及主要业界持份者合作，制定及发布《建造业数码化路线图》，当中涵盖智慧数据共享、智慧规划及设计、建筑信息模拟智慧呈交、智慧场外预制及运送、智慧工地管理和智慧资产及设施管理，此六个范畴都属于应用高价值数码应用领域领域及策略。

得奖队伍的数码化故事及更多有关该奖项的资料，请浏览cdaward.cic.hk。

得奖名单：

项目类别 奖项 将军澳跨湾连接路 – 主桥及相关工程 金奖 创新斗室 银奖 北大屿山医院 – 香港感染控制中心 铜奖 中九龙干线 – 数码之旅 优异奖 三跑道系统 – 香港机场管理局 优异奖

机构类别 奖项 客户 机电工程署 金奖 香港机场管理局 银奖 建筑署 铜奖 渠务署 铜奖 顾问 奥雅纳工程顾问 金奖 Digital is Differentiator – AECOM 银奖 利比有限公司 铜奖 A类承建商 金门建筑有限公司 金奖 协兴工程有限公司 银奖 中国建筑工程（香港）有限公司 铜奖 B类承建商 安乐工程有限公司 金奖 初创企业 Varadise Limited 金奖 RaSpect Intelligence Inspection Limited 银奖 Llewellyn and Partners Company Limited 铜奖 研究机构 香港科技大学 金奖 [email protected]: The finest lab that catalyses construction digital transformation 银奖 香港城市大学建筑学及土木工程学系 铜奖 Transcendence Company Limited 铜奖

23个建造业数码化项目与机构获香港建造业议会颁奖嘉许 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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