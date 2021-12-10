上海2021年12月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 经Energy 1 Corp 董事会全体成员一致决议，已决定将Energy 1 Corp.更名为中国易程科技集团China Yicheng Technology Corp.，股票代码由EGOC变更为ECEN，目前美国金融业监管局（FINRA）审核申请文件程序即将结束，Energy 1 Corp. 即将迎来新名称。此更名决议不仅标志着上市进程迈入新的阶段，亦代表着公司正在迈向更大国际的舞台，此举也更符合企业股东的整体利益。更改名称将有助全球投资者获悉潜在的投资机会，亦有助其企业向客户推广其优质产品，建立市场信任度，反映公司美好的未来发展前景。

另外，EGOC董事会建议新增一名董事，由张国强先生出任公司董事会董事，拟议的任命将在完成有关公司名称和代码变更的FINRA申请后随即进行，并须经董事会批准生效。由于张国强先生优秀的个人实力，此次担任公司董事会董事，将对公司产生众多积极的影响：

此项建议以公司全体股东的利益为出发点，目的是为了完善公司管理制度和公司章程制度安排、更好地服务公司的全体股东，为了公司未来发展所作出更为合理的战略规划； 建议新增的董事成员张国强先生为公司带来诸多方面的优秀合作资源，比如在公司已有之创新零售业务板块及新增之新农业业务板块中，引入了新型业务模式及市场资源，相信在未来，张先生亦能不遗余力地为公司的产业布局继续带来更多的市场资源，全力支持公司各个业务版块的发展壮大，积极和持续地回馈全体股东及客户。

截至本公告披露日，张国强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其过去三年也未在包括香港或境外任何证券市场上市的任何公众公司担任董事职务，未受过美国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

为扩大企业利润并拓宽收入基础，集团公司一直积极探索和深挖产业机遇。鉴于现代新农业符合本集团的核心发展理念，董事会认为新增加董事能与公司发展产生正面协同效应，提升本公司的长期业务增长动力，布局未来产业发展，为提升企业价值增长打下坚实基础。

Energy 1 Corp宣布即将更名及建议聘任新董事 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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