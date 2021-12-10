亚马逊云科技助力罗氏集团全面释放健康大数据价值

罗氏利用亚马逊云科技推进研究合作，提供新诊断技术，并从健康大数据中获得洞察，改善患者护理和医疗

北京2021年12月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 亚马逊云科技宣布，全球最大的医疗健康公司之一罗氏集团正在将大部分云工作负载迁移到亚马逊云科技，更好地发挥健康大数据的价值。罗氏利用亚马逊云科技在高性能计算、分析、机器学习、数据库、存储和安全方面的能力加速药物研发，并对健康大数据进行大规模处理，以提供高质量、个性化的护理服务。罗氏还与亚马逊云科技专业服务团队进行合作，整合其信息技术系统，在遵从法规和规范、保护患者隐私的同时，在公司内部以及与学术机构、监管机构和医疗服务机构等核心相关部门中，安全地按需共享数据。

亚马逊云科技的安全基础设施和服务组合将为罗氏的个性化医疗项目提供助力。虽然生物制药公司开展个性化医疗已经有二十多年，但直到最近数据、分析和数字技术进步才让医疗行业有了转型的机会。罗氏利用亚马逊云科技的数据分析和数据库服务，如Amazon OpenSearch Service（亚马逊云科技用于搜索、可视化和分析高达PB级的文本和非结构化数据的服务）和Amazon Aurora（亚马逊云科技的云原生MySQL和PostgreSQL兼容的关系型数据库），从企业、研究、临床、数字健康和真实患者的数据中获得可操作的洞察。利用亚马逊云科技，罗氏可以大规模检查与患者的基因构成、整体健康状况和药物疗效及副作用有关的健康数据，分析罗氏为保护患者隐私而匿名统计的患者结构化数据集。这种能力使罗氏研究人员对更大患者群体中的患者生物学有了更详细的了解，并能帮助他们识别模式和异常值，为推进诊断和治疗提供信息。

罗氏集团首席财务官兼首席信息官Alan Hippe博士表示：“随着数据、分析和数字技术的巨大进步，我们正在改变药物的发现和开发方法，以及向患者提供护理的方式。亚马逊云科技为我们提供了高性能和安全的云解决方案，有助于利用数据的力量来改善患者的生活。通过与亚马逊云科技合作，我们正在以新的方式整合健康数据，更有效而且更高效地检测、诊断、治疗、监测和管理疾病，从而造福患者。罗氏遵循所有相关的数据隐私法，包括但不限于瑞士数据保护法、欧盟通用数据保护条例（GDPR）、美国健康保险流通与责任法案（HIPAA）以及中国的网络安全法和相关数据隐私标准。”

亚马逊云科技支持罗氏使用智能手机应用程序等数字技术，这些技术可以支持医疗健康专业人员提供个性化定制的护理，并允许患者管理自己的健康。亚马逊云科技的服务，如Amazon Lambda（无服务器、事件驱动的计算服务）、Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）和Amazon SageMaker（亚马逊云科技帮助开发人员和数据科学家快速构建、训练和部署机器学习模型的服务），允许罗氏提取、存储、处理和快速分析智能设备收集的健康数据。例如，罗氏在亚马逊云科技上构建并运行mySugr应用程序，以安全地汇集和分析糖尿病患者血糖值等数据。罗氏使用该应用程序自动地从智能仪表中提取和分析数据，以更好地告知患者的日程安排和药物剂量。在其一系列数字医疗应用中，罗氏在云端持续、安全地收集和分析患者健康数据，让患者及其医疗保健提供商能够更及时、更准确地了解病情进展情况及如何进行治疗。

罗氏还使用亚马逊云科技可扩展的高性能计算能力，以及容器和分析服务，如Amazon Redshift（亚马逊云科技的云数据仓库服务），从全球30多万名同意参与调研的癌症患者的数十PB的基因组数据中安全地提取和处理洞察，同时维护患者隐私。罗氏使用Amazon FSx for Lustre（为计算工作负载提供经济高效、高性能、可扩展的存储服务），来存储这些基因组数据，并使其快速用于分析。在亚马逊云科技的支持下，罗氏正在继续扩展其癌症知识库，从而在未来可以更快地识别病例。

罗氏借助亚马逊云科技平台上处理的综合电子健康记录，可获得健康洞察，并提升其肿瘤分析工作的价值。罗氏在亚马逊云科技平台上运行分析、机器学习、存储和托管数据库应用程序，从300多万份电子健康记录中提取高质量数据并对其进行标准化，以生成匿名的真实患者数据集，其中包括PB级的肿瘤学数据和其他受保护的健康信息。罗氏研究人员使用这些信息来指导工作，并为设计临床试验提供信息。

亚马逊云科技业务发展和行业副总裁Kathrin Renz表示：“借助亚马逊云科技为其研发和医疗健康运营提供支持，罗氏可以提供及时的相关数据，帮助科学家更安全有效地协作，同时助力研究人员设计更高效的临床试验、护理人员更准确地做出决策，以及患者更好地掌控自身健康状况。亚马逊云科技正在帮助医疗健康和生命科学行业跨越个性化医疗的门槛，减少临床试验的时间和成本，并通过数字医疗改善患者的健康状况。借助亚马逊云科技，罗氏正在将复杂的健康数据转变为资源，而不是成为障碍，并缩短将新药交付到患者手中所需的时间。”

亚马逊云科技助力罗氏集团全面释放健康大数据价值 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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