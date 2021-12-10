北京2021年12月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由OpenStack、OCP和Ceph社区联合主办的2021韩国开放日（OpenInfra Community Day Korea 2021）线上举办，此次峰会旨在通过软硬件规范开源，促进开放生态发展。浪潮信息作为社区成员与三星，微软，NAVER Cloud等一同参与本次活动，浪潮信息开放计算产品线高级经理张斌受邀出席，围绕着开放计算十年回顾、展望及实践进行了精彩的分享。



浪潮信息发表演讲

开放计算已经成为数据中心创新的主力

根据浪潮信息与全球科技研究机构Omdia发布的《全球开放计算的发展报告》指出，目前，开放计算社区已经拥有超过350个开放计算社区成员，超过5千位的领域专家在进行技术研究创新，以及超过30个创新项目在快速孵化。

在数据中心业份额方面，开放计算也在显著的提升。符合开放计算标准的数据中心基础设施产品中，服务器每年的市场规模达到了140亿美金，部署的数量达到了470万台，其提供的数据中心算力在全球占比达到了34.8%。

根据测算，到 2025 年，全球将有 40% 的服务器基于开放标准，而 2016 年这个比例仅为 7%。与此同时，开放计算正向非互联网行业渗透，2025年行业用户在开放计算的市场占比将达21.9%。

“回顾过往十年，开放计算已经成为数据中心创新的主力。”张斌总结说。

携手应对挑战 合作推动创新

目前，数据中心产业已经进入了蓬勃发展的时期，同时也面临着众多挑战。

第一，在全球环境问题日益严重的当下，绿色低碳是全球共同的目标。以中国为例，中国政府提出了2030和2060的双碳目标 — 应对这一目标，如何通过开放计算的技术创新来实现进一步的节能和降碳是一个重要课题。

第二，目前开放计算组织已经基本实现了计算、存储、网络等主要硬件接口规范的统一，但是更上一层的固件、软件、云OS依然存在大量的私有标准，使得数据中心的规模化建设方面重复适配的挑战巨大。

第三，在当下这个体系结构的黄金时代中，众多的AI计算芯片层出不穷，多元算力芯片在提供了面向多元场景的最佳适配方案同时，也带来了面向多元芯片适配的巨大挑战。

张斌表示，未来十年需要开放计算的持续创新来应对数据中心面临的全新挑战。

在绿色节能方面，开放计算提出了Rack&Power项目子课题，旨在研究不同的液冷方式，降低数据中心的PUE数值；研究采用集中供电技术来提高数据中心电源的转化效率；同时在Hardware management的课题中也在推进Open BMC开源架构，实现数据中心智能节能的管理。目前，浪潮信息积极推进数据中心液冷技术的研发与提升，在直接冷却与间接冷却等领域持续创新，持续优化改进传统散热技术的能耗大、效率低等问题，实现制冷系统30%-50%的综合能效提升，有效达到节能减排的目的。

在推进标准化方面，开放计算聚焦如何在目前已经取得巨大进展的标准化硬件平台接口基础上构建开源开放的固件系统、云OS系统，从而在开放数据中心的基础架构下构成一个统一的软件资源平台，提高大规模数据中心多元架构下的业务适配效率。正在推进中的聚焦开源固件的项目子课题包括OPEN BMC、OPEN BIOS、OPEN RMC等。

面向智能化的多元算力挑战，OAI项目组自2017年就开始推动相关问题的解决，并吸引了最为行业所熟知的计算芯片巨头，以及AI芯片的新锐公司参与。在OAM方面，浪潮信息所开发的MX1开放计算系统也是全球首个支持多家不同型号AI芯片的开放加速系统，未来希望通过社区的共同努力开放开源，一起建立多元芯片的统一的底座，从而消除智算的产业化发展道路上的瓶颈，为产业发展带来更大助力。

在演讲的最后，张斌表示希望行业可以携手起来，“共建标准，共建生态，携手推动开放计算产业的协同创新”，以开放的心态，共同推进IT的产业的发展。

韩国开放技术峰会：浪潮信息携手伙伴共推绿色开放数据中心 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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